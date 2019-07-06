'Kız' dediler, ultrasonda erkek çıktı!
Diyarbakır'ın Karacadağ bölgesinde yaşayan 5 çocuklu Şükrü ve Meliha Gül çiftinin en büyük ve en küçük çocuklarının cinsiyeti dıştan göründüğü gibi değil. Kız dedikleri çocuklarının ultrason sonucunda erkek olduğunu öğrenen aile, yetkililerden yardım bekliyor.
Diyarbakır'ın Karacadağ bölgesinde yaşayan Gül çiftinin en büyük çocukları olan Tuba, 7 yıl önce dünyaya geldi. Bir süre sonra çocuklarının idrarını yapamadığını ve genital bölgede şişlik oluştuğunu fark eden aile, bunun üzerine çocuklarını Siverek Devlet Hastanesi'ne götürerek muayene ettirdi. Yapılan muayene ve tetkiklerde çocuklarının kız değil, erkek olduğunu öğrenen aile şoke oldu. Aile bunun üzerine Diyarbakır'da hastaneye yönlendirildi.
Aile Diyarbakır'da da doktorların yaptığı inceleme sonucunda çocuğun kız değil erkek olduğunu öğrendi. Baba Şükrü Gül, elindeki birikimle 2 yıl çocuğunu İstanbul'a götürüp getirip tedavi olması için uğraştığını ama eldeki birikim bitince ve bir sonuca varamayınca öylece bırakıp çocuklarını kız gibi yetiştirmeye devam ettiğini söyledi.
Torunlarının doğum ve hastane süreçleriyle yakından ilgilenen anneanne Nevin Kardeş, kızının sezaryenle hastanede doğum yaptığını söyledi. Durumu bilmediklerini, doktorların kendilerini taburcu edip eve geldiklerini belirten anneanne Kardeş, "Eve geldik, evde şişkinlik çıktı 3 günden sonra. 40 günlük oldu, kalktık Siverek Devlet Hastanesi'ne götürdük. Orada doktorlar müdahale etti. Dediler böyle bir durum var, bizi Diyarbakır'a sevk ettiler direkt.
Biz Diyarbakır'a gittik. Dıştan kızdır, içten erkek gözüküyor. Diyarbakır'a götürüp getirdik. Daha sonra İstanbul'a götürüp getirdik. Maddi durum yoktu, 2 yıl gezdirdiler bir sonuç çıkmayınca ilgilenmekten vazgeçtiler. 2 yaşına kadar ilgilendik. Büyüğü 7 yaşındadır, yeni bebekleri oldu. Çocuk doktoruna gösterdik. Baktık bu da aynı büyük çocuk gibidir. Doktor hanıma dedim, hocam böyle bir durum vardır. Ultrasona gittik, kız olduğunu söyledik ama çıkan sonuç erkek olduğunu gösteriyor. Orada yine çocuğu yatırdık, bizden aldılar. Orada bir hafta yatırdık, yine çağırdılar gidip çocuğu getirdik.