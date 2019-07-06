'Kız' dediler, ultrasonda erkek çıktı!

Biz Diyarbakır'a gittik. Dıştan kızdır, içten erkek gözüküyor. Diyarbakır'a götürüp getirdik. Daha sonra İstanbul'a götürüp getirdik. Maddi durum yoktu, 2 yıl gezdirdiler bir sonuç çıkmayınca ilgilenmekten vazgeçtiler. 2 yaşına kadar ilgilendik. Büyüğü 7 yaşındadır, yeni bebekleri oldu. Çocuk doktoruna gösterdik. Baktık bu da aynı büyük çocuk gibidir. Doktor hanıma dedim, hocam böyle bir durum vardır. Ultrasona gittik, kız olduğunu söyledik ama çıkan sonuç erkek olduğunu gösteriyor. Orada yine çocuğu yatırdık, bizden aldılar. Orada bir hafta yatırdık, yine çağırdılar gidip çocuğu getirdik.