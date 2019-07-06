Çocuklarının cinsiyeti belli olmayan aile perişan! 'Kız' dediler, ultrasonda erkek çıktı 06.07.2019 17:32

Diyarbakır'ın Karacadağ bölgesinde yaşayan 5 çocuklu Şükrü ve Meliha Gül çiftinin en büyük ve en küçük çocuklarının cinsiyeti dıştan göründüğü gibi değil. Kız dedikleri çocuklarının ultrason sonucunda erkek olduğunu öğrenen aile, yetkililerden yardım bekliyor.