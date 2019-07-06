Çocuklarının cinsiyeti belli olmayan aile perişan! 'Kız' dediler, ultrasonda erkek çıktı

Diyarbakır'ın Karacadağ bölgesinde yaşayan 5 çocuklu Şükrü ve Meliha Gül çiftinin en büyük ve en küçük çocuklarının cinsiyeti dıştan göründüğü gibi değil. Kız dedikleri çocuklarının ultrason sonucunda erkek olduğunu öğrenen aile, yetkililerden yardım bekliyor.
Çocuklarının cinsiyeti belli olmayan aile perişan! 'Kız' dediler, ultrasonda erkek çıktı06.07.2019 17:32
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