Erkenci Kuş dizisine damga vuran Zümrüdüanka Kuşu'nun şaşırtan hikayesi!

Dünyada yalnızca bir tane olduğuna inanılan Zümrüd-ü Anka kendini küllerinden var eden bir kuş olmakla birlikte efsaneye göre kuşların hükümdarıdır. Fars sanatında kuş şeklinde, kanatlı dev bir yaratık olarak resmedilen Zümrüd-ü Anka efsaneye göre Bilgi Ağacı'nın dallarında yaşar ve her şeyi bilir.