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Erkenci Kuş dizisine damga vuran Zümrüdüanka Kuşu'nun şaşırtan hikayesi!

Erkenci Kuş dizisinin geçtiğimiz bölümlerine Zümrüdüanka ile Albatros kitabı damgasını vurdu. Ardından izleyiciler Zümrüdüanka Kuşu'nun hikayesini merak etmeye başladı. İşte efsanelere konu olan Zümrüdüanka Kuşu'nun hikayesi.

06.07.2019 16:26 - Son Güncelleme: 06.07.2019 16:26
Erkenci Kuş dizisine damga vuran Zümrüdüanka Kuşu'nun şaşırtan hikayesi!

Erkenci Kuş dizisine damgasını vuran Zümrüdüanka ve Albatros kitabına konu olan Zümrüdüanka Kuşu'nun hikayesi şaşırtıyor.

Erkenci Kuş dizisine damga vuran Zümrüdüanka Kuşu'nun şaşırtan hikayesi!

Her toplumda farkı isimlerle anılan Zümrüdü Anka Kuşu'nun dünyada sadece bir tane olduğuna inanılıyor. Kuşların hükümdarı olarak bilinen bu kuşun tüylerinin iyileştirici gücü olduğu söyleniyor. Zümrüdü Anka'ya ulaşmak için yedi dipsiz vadi olan istek, aşk, marifet, istisna, tevhid, şaşkınlık ve yokoluş yollarından geçmek gerekiyor. İşte Türk edebiyatında da yer alan Zümrüdü Anka'nın ilginç hikayesi...

Erkenci Kuş dizisine damga vuran Zümrüdüanka Kuşu'nun şaşırtan hikayesi!

Farklı isimlerle anılan Anka kuşu otuz kuşun rengi, büyüklüğü ve özelliğine sahiptir.

Erkenci Kuş dizisine damga vuran Zümrüdüanka Kuşu'nun şaşırtan hikayesi!

Türklerin bu kuşa Zümrüd-ü Anka demesinin nedeni ise renginin yeşil olduğuna dair inanıştan gelir. Bu kuş Türk mitolojisinde aynı zamanda 'Tuğrul kuşu' olarak da bilinmektedir.

Erkenci Kuş dizisine damga vuran Zümrüdüanka Kuşu'nun şaşırtan hikayesi!

Dünyada yalnızca bir tane olduğuna inanılan Zümrüd-ü Anka kendini küllerinden var eden bir kuş olmakla birlikte efsaneye göre kuşların hükümdarıdır. Fars sanatında kuş şeklinde, kanatlı dev bir yaratık olarak resmedilen Zümrüd-ü Anka efsaneye göre Bilgi Ağacı'nın dallarında yaşar ve her şeyi bilir.

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