Erkenci Kuş dizisine damga vuran Zümrüdüanka Kuşu'nun şaşırtan hikayesi!
Erkenci Kuş dizisinin geçtiğimiz bölümlerine Zümrüdüanka ile Albatros kitabı damgasını vurdu. Ardından izleyiciler Zümrüdüanka Kuşu'nun hikayesini merak etmeye başladı. İşte efsanelere konu olan Zümrüdüanka Kuşu'nun hikayesi.
06.07.2019 16:26
- Son Güncelleme: 06.07.2019 16:26
Her toplumda farkı isimlerle anılan Zümrüdü Anka Kuşu'nun dünyada sadece bir tane olduğuna inanılıyor. Kuşların hükümdarı olarak bilinen bu kuşun tüylerinin iyileştirici gücü olduğu söyleniyor. Zümrüdü Anka'ya ulaşmak için yedi dipsiz vadi olan istek, aşk, marifet, istisna, tevhid, şaşkınlık ve yokoluş yollarından geçmek gerekiyor. İşte Türk edebiyatında da yer alan Zümrüdü Anka'nın ilginç hikayesi...
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