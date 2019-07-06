Günlük burç yorumları – 6 Temmuz 2019 Cumartesi
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 6 Temmuz Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ
İç dünyanızı sakinleştirmek için aktif bir çaba harcayabilirsiniz. İyi yönlerinizi mutlaka kendinize hatırlatarak yapabilirlik çıtanızı daha da yükseltin.
Huzursuz ve alıngan bir gün yaşıyorsunuz. Şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmeyi denemelisiniz. Cazibeniz dikkat çekiyor ve karşılıklı ilişkilerinizde fiziksel anlamda ilgi çekmenize rağmen, söz konusu duygular olduğu zaman, karmaşalar yaşıyorsunuz. Kendiniz ifade etmekte zorlandığınız için ilişkileriniz çıkmaza giriyor.
BOĞA
Duygusal olarak hüzün ya da melankoli getiren konular zihininizde canlanabilir. Bu konuları aşmanın ve unutmanın en kolay yolu affedicilik olacaktır.
Yaratıcılığını doğru kullandığınız zaman, her şey kısa sürede çözüyor. Bugün, dostlarınızın yardımı olmadan finans konularınızı tek başınıza halletmek istiyorsunuz. Sizin düşünceleriniz herkesten çok farklı olduğu için, yanlış anlaşılma olasılığınız çok fazla. Kendinizi daha kolay ifade etmenin yollarını bulmalısınız.
İKİZLER
Aile ilişkilerini önemseyecek kendinizi sevdiklerinizle mutlu hissedeceksiniz. Aşk hayatınızla alakalı olarak daha verici ve sosyal olabilirsiniz.
İsteklerinizdeki artış, duygularınız ve kendi doğrularınız paralelinde önem kazanacak. Çabalarınız ve amaçlarınızda takıntılarınızın çok fazla payı olacak. Düşündüğünüz şeyleri gerçekleştirmek için konuları bütün yönleriyle kafanızda şekillendirmeniz gerekiyor. Alerji yapacak yiyeceklerden uzak kalmalı ve yağlı besinlerden kaçınmalısınız.
YENGEÇ
Dava, mahkeme ya da yasal işlerinizin hız kazanacağı günlerdesiniz. İş giriş çıkışları ya da evrak işleri diğer mahkeme konuları lehinize işleyecek.
Kararlarınızı alırken, duygusal istekleriniz daha belirgin olduğu için, mantık ve hisler konusunda bocalayabilirsiniz. Kendinizi geliştirmek istiyorsunuz fakat alışkanlıklarınızdan vazgeçemediğiniz için, açılımlarınız konusunda gecikmeler yaşıyorsunuz. Düşler ve gerçekler arsında gelip gitmekten vazgeçmelisiniz..
ASLAN
Herkesten ve her şeyden uzaklaşarak kafanızı dinlemek isteyebilirsiniz. Dinlenme sürecini sevdiklerinizle değerlendirmek size ilham verecek.
Bugün gücünüzün sınırlarını fazla abartmamalısınız. Altından kalkamayacağınız konulardan uzak kalmalısınız. Anaç duygunuz size zarar verebilir. Eğer; sanatla uğraşıyorsanız, çalışmalarınız yoğunlaşacak. Sosyal çalışmalarınızda da meydana gelecek olumlu gelişmeleri beklemelisiniz. Kendinizi de kontrol altında tutmayı öğreneceksiniz.