Kıskançlık girdabı 2 cana mı mal oldu? Nuran Şahin ve Gökmen Kaya'nın kaybında yeni gelişme! Otelde farklı erkeklerle ne yapıyordu?

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te 52 yaşındaki Nuran Şahin, aranmaya devam ediliyor. Şahin'in kaybının ardından iki gün sonra, komşusu Gökmen Kaya'nın da ortadan kaybolması olayın bambaşka bir noktaya evrilmesine sebep oldu. Yayına bağlanan tanıklar, Mustafa Şahin'in karısı Nuran Şahin'i ve Gökmen Kaya'yı öldürüp uçurumdan attığını iddia etti. Ortaya çıkan otel kayıtları ise Nuran Şahin'in farklı erkeklerle otelde kaldığını ortaya çıkardı. Bu durum, Nuran ve Gökmen yasak aşka mı kurban gittiler sorusunun yöneltilmesine sebep oldu. Eşi hakkında ortaya atılan bu iddiaları son derece sakin karşılayan Mustafa Bey'in tavrı ise oldukça garip karşılandı. Öte yandan ekipler, gelen ihbarlar sonucunda Çeçek ve Sazak mevkilerinde kadavra köpeği ile aramalarını sürdürdü. Nuran Şahin olayı nedir? Nuran Şahin'e ne oldu? İşte çarpıcı olayın detaylar...
Müge Anlı ve Tatlı Sert'te 17 Nisan tarihinde hastaneye gitmek üzere evinden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen Nuran Şahin, aranmaya devam ediliyor.
KADARA KÖPEKLERİ BÖLGEYİ ARIYOR
Programın 6 Mayıs Pazartesi tarihli yayınında esrarengiz olaya dair yeni gelişmeler yaşandı. Tanıkların ifadelerinin ardından ekipler, Çeçek ve Sazak mevkilerinde kadavra köpeği eşliğinde arama başlattı.
NURAN İLE DURMUŞ ALİ'Yİ GÖKMEN TANIŞTIRMIŞ
Bölgede bulunan 2 farklı jandarma kontrol noktasından trafikten men bir aracın geçmesinin mümkün olmaması Gökmen Bey'in Anamur tarafına gittiği yönündeki iddiaları güçlendirdi. Bu durum, şüphe oklarının Anamur tarafında bulunan Durmuş Ali Bey'e çevrilmesine sebep oldu. Durmuş Ali'nin çelişkili ifade vererek, daha önce Nuran Şahin ile sosyal medya platformundan tanıştığını ifade etmesinin ardından ekiplere Nuran ile kendisini Gökmen'in tanıştırdığını söylemesi ise üzerindeki şaibeleri artırdı.