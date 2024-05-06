Kıskançlık girdabı 2 cana mı mal oldu? Nuran Şahin ve Gökmen Kaya'nın kaybında yeni gelişme! Otelde farklı erkeklerle ne yapıyordu?

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te 52 yaşındaki Nuran Şahin, aranmaya devam ediliyor. Şahin'in kaybının ardından iki gün sonra, komşusu Gökmen Kaya'nın da ortadan kaybolması olayın bambaşka bir noktaya evrilmesine sebep oldu. Yayına bağlanan tanıklar, Mustafa Şahin'in karısı Nuran Şahin'i ve Gökmen Kaya'yı öldürüp uçurumdan attığını iddia etti. Ortaya çıkan otel kayıtları ise Nuran Şahin'in farklı erkeklerle otelde kaldığını ortaya çıkardı. Bu durum, Nuran ve Gökmen yasak aşka mı kurban gittiler sorusunun yöneltilmesine sebep oldu. Eşi hakkında ortaya atılan bu iddiaları son derece sakin karşılayan Mustafa Bey'in tavrı ise oldukça garip karşılandı. Öte yandan ekipler, gelen ihbarlar sonucunda Çeçek ve Sazak mevkilerinde kadavra köpeği ile aramalarını sürdürdü. Nuran Şahin olayı nedir? Nuran Şahin'e ne oldu? İşte çarpıcı olayın detaylar...