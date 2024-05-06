Fenomen Yağmur Taktaş'ın ölümü hakkında flaş gelişme: Mezarı açıldı! Katil sevgilisi mi?

Katıldığı İşte Benim Stilim yarışması ile ün kazanan Yağmur Taktaş'ın ABD'de ölü bulunduğu haberi gündeme bomba gibi düştü.Taktaş, memleketi Adana'da toprağa verilirken, ölümüyle ilgili tek şüpheli olan Türk asıllı ABD'li ressam sevgilisi A.C.F. hakkında ise soruşturma başlatıldı. Taktaş Ailesi'nin kızlarının mezarının açılmasını talep etmesi üzerine bir son dakika gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...