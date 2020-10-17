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Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'ndan gardaş Azerbaycan'a selam: "Kardeşlerimize selam ve sevgilerimizle"

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmada bir yarışmacıya sorulan "Günümüzde bir bölümü Ermenistan işgali altında olan, Azerbaycan Cumhuriyetine ait tarihi ve coğrafi bölgenin adı nedir?" sorusu geceye damga vurdu. Yarışmacı 'Karabağ' ile ilgili sorulan soruyu cevaplayamayınca telefon jokeri hakkını kullandı. Kenan İmirzalıoğlu da sorunun ardından "Azerbaycanlı kardeşlerimize selam ve sevgilerimizle" ifadelerini kullandı.

17.10.2020 21:45 - Son Güncelleme: 17.10.2020 22:04
Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'ndan gardaş Azerbaycan'a selam: Kardeşlerimize selam ve sevgilerimizle

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'ndan gardaş Azerbaycan'a selam: Kardeşlerimize selam ve sevgilerimizle

TELEFON JOKERİ HAKKINI KULLANDI
Milyoner'in yayınlanan son bölümünde bir yarışmacıya sorulan "Günümüzde bir bölümü Ermenistan işgali altında olan, Azerbaycan Cumhuriyetine ait tarihi ve coğrafi bölgenin adı nedir?" sorusu damga vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'ndan gardaş Azerbaycan'a selam: Kardeşlerimize selam ve sevgilerimizle

Yarışmacı 'Karabağ' ile ilgili sorulan soruyu cevaplayamayınca telefon jokeri hakkını kullandı.

Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'ndan gardaş Azerbaycan'a selam: Kardeşlerimize selam ve sevgilerimizle

"AZERBAYCANLI KARDEŞLERİMİZE SELAM VE SEVGİLERİMİZLE"
Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, söz konusu 'Karabağ' sorusunun ardından Azerbaycan'a selam gönderdi. İmirzalıoğlu, Azerbaycanlı kardeşlerimize selam ve sevgilerimizle..." dedi.

Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'ndan gardaş Azerbaycan'a selam: Kardeşlerimize selam ve sevgilerimizle

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