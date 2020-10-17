Bir kilosu 40 bin lira olan safranın hasadı başladı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde gıda, tıp ve giyim sektörlerinde kullanılan ve 1 kilogramı 40 bin liradan satılan safranın hasadına başlandı. Safran ağırlığının 100 bin katı suyu sarıya boyaması nedeniyle birçok sektörde kullanılıyor.
17.10.2020 12:46
- Son Güncelleme: 17.10.2020 12:46
Safranbolu ilçesinde bu yıl 20 üretici tarlalarında safran ekimi yaptı. 40 dekar alandan 25 kilogram ürün elde edilmesi beklenirken, ağustos ve eylül aylarında ekimi yapılan safranın hasadına başlandı. Ağırlığının 100 bin katı suyu sarıya boyayabilen safran, farklı özellikleriyle gıda, tıp ve giyim sektörlerinde kullanılabiliyor.
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