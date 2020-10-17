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Bir kilosu 40 bin lira olan safranın hasadı başladı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde gıda, tıp ve giyim sektörlerinde kullanılan ve 1 kilogramı 40 bin liradan satılan safranın hasadına başlandı. Safran ağırlığının 100 bin katı suyu sarıya boyaması nedeniyle birçok sektörde kullanılıyor.

17.10.2020 12:46 - Son Güncelleme: 17.10.2020 12:46
Bir kilosu 40 bin lira olan safranın hasadı başladı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde gıda, tıp ve giyim sektörlerinde kullanılan, kilogramı 40 bin TL'den satılan safranın hasadına başlandı.

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Bir kilosu 40 bin lira olan safranın hasadı başladı

Safranbolu ilçesinde bu yıl 20 üretici tarlalarında safran ekimi yaptı. 40 dekar alandan 25 kilogram ürün elde edilmesi beklenirken, ağustos ve eylül aylarında ekimi yapılan safranın hasadına başlandı. Ağırlığının 100 bin katı suyu sarıya boyayabilen safran, farklı özellikleriyle gıda, tıp ve giyim sektörlerinde kullanılabiliyor.

Bir kilosu 40 bin lira olan safranın hasadı başladı

Yukarı Çiftlik köyünde 11 yıldır safran yetiştiren ve geçen eylül ayında 25 dönüm tarlasına ekimini yaptığı safranı toplamaya başlayan İsmail Yılmaz, "10-15 gün gecikmeyle de olsa birkaç gündür çiçekler açmaya başladı. Mutluyuz, inşallah iyi bir hasat olacak.

Bir kilosu 40 bin lira olan safranın hasadı başladı

Yaklaşık 25 dönümlük bir alanda üretim yapıyoruz. Hasat bugünlerde başladı, çiçeklenme kasım ayı sonuna kadar devam eder. Sezon sonuna kadar 15 kilogram ürün elde ederiz. Bu sezon safranın kilosunu 40 bin liradan veriyoruz.

Bir kilosu 40 bin lira olan safranın hasadı başladı

Safranın en büyük özelliği hücre yenileyici olması. Dünyada da safran mutluluk iksiri olarak bilinir. Çok içildiğinde gülme krizine sokar. 1 gram safrandan 80-100 bardak çay yapılabilir.

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