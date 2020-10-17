Bir kilosu 40 bin lira olan safranın hasadı başladı

Safranbolu ilçesinde bu yıl 20 üretici tarlalarında safran ekimi yaptı. 40 dekar alandan 25 kilogram ürün elde edilmesi beklenirken, ağustos ve eylül aylarında ekimi yapılan safranın hasadına başlandı. Ağırlığının 100 bin katı suyu sarıya boyayabilen safran, farklı özellikleriyle gıda, tıp ve giyim sektörlerinde kullanılabiliyor.