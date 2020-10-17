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Kim Milyoner Olmak İster'e 'Şanlıurfalı Hikmet Karakurt' damgası! Bakın kazandığı parayla ilk olarak ne yapacak...

Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Şanlıurfalı yarışmacı Hikmet Karakurt, 250 bin liralık soruda yarışmadan çekildi. Milyoner'den 125 bin lira kazanan Hikmet Karakurt, SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. Karakurt, "125 bin lira bana yeter çok şükür. Bu parayı biz yıllarca çalışsak bir araya getiremeyiz. Şimdi yapacağım ilk iş yarışma öncesinde kardeşim Halil'e söz verdiğim tableti almak. Çünkü onun sayesinde buralara geldim" dedi.

17.10.2020 23:33 - Son Güncelleme: 17.10.2020 23:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





