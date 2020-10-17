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Kim Milyoner Olmak İster'e 'Şanlıurfalı Hikmet Karakurt' damgası! Bakın kazandığı parayla ilk olarak ne yapacak...
Kim Milyoner Olmak İster'e 'Şanlıurfalı Hikmet Karakurt' damgası! Bakın kazandığı parayla ilk olarak ne yapacak...
Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Şanlıurfalı yarışmacı Hikmet Karakurt, 250 bin liralık soruda yarışmadan çekildi. Milyoner'den 125 bin lira kazanan Hikmet Karakurt, SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. Karakurt, "125 bin lira bana yeter çok şükür. Bu parayı biz yıllarca çalışsak bir araya getiremeyiz. Şimdi yapacağım ilk iş yarışma öncesinde kardeşim Halil'e söz verdiğim tableti almak. Çünkü onun sayesinde buralara geldim" dedi.
17.10.2020 23:33
- Son Güncelleme: 17.10.2020 23:48
ATV'de yayımlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına Şanlıurfa'dan Hikmet Karakurt katıldı.
10 Ekim Cumartesi akşamı yarışan 22 yaşındaki Karakurt, performansı ve sempatik tavırlarıyla Türkiye'nin konuştuğu isim oldu. Hikmet Karakurt, 60 bin liralık sorunun cevabını, kardeşine aldığı 40 liralık radyodan öğrendiğni söyledi.
Başarılı yarışmacı 250 bin TL'lik soruyu açtırmaya hak kazandı. İkinci bölümde 250 bin TL'lik soruyu açtıran Hikmet Karakurt soruyu görünce uzun uzun düşündükten sonra yarışmadan çekildi ve 125 bin lira aldı.
'BU RİSKİ ALAMAYACAĞIMI DÜŞÜNEREK GERİ ÇEKİLMENİN DAHA HAYIRLI OLACAĞINI DÜŞÜNDÜM'
250 bin liralık sorudan sonra yarışmadan çekilen Hikmet Karakurt SABAH'a konuştu.
Karakurt, "İlk başlarda herhangi bir hedefim yoktu. Çünkü bu yarışmada her an her şey olabilirdi. Çok şükür 125 bin liraya kadar gelebildim.