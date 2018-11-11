Kemal Sunal doğum gününde unutulmadı (Kemal Sunal filmleri ve en bilinen karakterleri)
Yeşilçam'ın unutulmaz komedi ustalarından Kemal Sunal doğum gününde anılıyor. Aramızdan ayrılışının üzerinden 18 yıl geçmesine rağmen, küçükten büyüğe herkesin tanıdığı ve sevdiği Kemal Sunal filmleri, sözleri ve karakterleri ile hala akıllarda. Kemal Sunal'ın doğumgünü dolayısıyla unutulmaz karakterlerini derledik...
'ATAM'IN VEFAT ETTİĞİ GÜNDE DOĞUM GÜNÜ KUTLAYAMAM'
"Aslında 10 Kasım doğumluyum. Ama Atam'ın vefat ettiği günde doğum günü kutlayamam, sevinemem, gülemem. 11 Kasım doğum günümdür" Bu sözler Yeşilçam'ın efsane ismi Kemal Sunal'a ait. Türk sinemasının komedi ustası Kemal Sunal yaşasaydı bugün 74 yaşına giriyordu.
Türk sinemasının güldürü ustası Kemal Sunal doğum gününde anılıyor.
GÜL SUNAL'DAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM
Kemal Sunal'ın 74. doğum günü eşi Gül Sunal tarafından duygusal sözlerle kutlandı.
Bir film çekimine gitmek için bindiği uçakta kalp krizi geçirerek henüz 55 yaşındayken hayata veda eden Kemal Sunal, 74. yaş gününde eşi Gül Sunal tarafından şu satırlarla anıldı:
"İyi ki doğdun Kemal… Kitabımda senden böyle bahsetmiştim. Ali İşletme Fakültesi'ni bitirdi senin gibi yüksek lisans yaptı, Ezo Londra'da Film ve Erken Çocukluk Dönemi olmak üzere iki ana dal mezunu oldu… Yaşadığın her şey gibi tahsilin de değer buldu önce çocukların sonra da aftan yararlanıp üniversiteye kaldıkları yerden devam eden sevenlerin… Doğru bildiğin, olmasını istediğin her şeyi, beklentilerini önce kendin yaptın... İyi ki doğdun, iyi varsın Kemal..."
KEMAL SUNAL'IN UNUTULMAZ KARAKTERLERİ
Sunal, birçok karakterle Yeşilçam'da boy gösterdi. u karakterler arasında kimler yok ki... Hababam Sınıfı'nın İnek Şaban'ından bir çöpçüye, bir paşadan ağaya karşı gelen Feyzo'ya… İşte Kemal Sunal'ın unutulmaz karakterleri...
Şaban/ Tosun Paşa : Tellioğlu ve Seferoğlu aileleri arasında Yeşil Vadi için çıkan çatışmaları anlatan kahkaha tufanı filmde Kemal Sunal, evin uşağı Şaban'ken paşanın kızını almak ve Yeşil Vadi'ye sahip olmak için Sahte Tosun Paşa olur.