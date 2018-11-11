Kemal Sunal doğum gününde unutulmadı (Kemal Sunal filmleri ve en bilinen karakterleri)

GÜL SUNAL'DAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Kemal Sunal'ın 74. doğum günü eşi Gül Sunal tarafından duygusal sözlerle kutlandı.

Bir film çekimine gitmek için bindiği uçakta kalp krizi geçirerek henüz 55 yaşındayken hayata veda eden Kemal Sunal, 74. yaş gününde eşi Gül Sunal tarafından şu satırlarla anıldı:

"İyi ki doğdun Kemal… Kitabımda senden böyle bahsetmiştim. Ali İşletme Fakültesi'ni bitirdi senin gibi yüksek lisans yaptı, Ezo Londra'da Film ve Erken Çocukluk Dönemi olmak üzere iki ana dal mezunu oldu… Yaşadığın her şey gibi tahsilin de değer buldu önce çocukların sonra da aftan yararlanıp üniversiteye kaldıkları yerden devam eden sevenlerin… Doğru bildiğin, olmasını istediğin her şeyi, beklentilerini önce kendin yaptın... İyi ki doğdun, iyi varsın Kemal..."