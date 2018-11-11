21'inci çocuğunu dünyaya getirdi

İngiltere'nin en geniş ailesi olan Radfordlar'ın 21'inci çocukları dünyaya geldi. Bu geniş ailenin hayatı ise büyük merak uyandırıyor.

11 Kasım 2018 Pazar, 10:46:01 Güncelleme: 10:57:22
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21inci çocuğunu dünyaya getirdi

TAM 21 ÇOCUK

İngiltere'nin en geniş ailesi olan Radfordlar'ın 21'inci çocukları dünyaya geldi. Noel ve Sue Radford çifti, İngiltere'nin en geniş ailesi unvanına sahip.

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21inci çocuğunu dünyaya getirdi

Ailenin 21'inci üyesi de geçtiğimiz günlerde dünyaya 'Merhaba' dedi.

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21inci çocuğunu dünyaya getirdi

Çiftin 21'inci çocuğu Bonnie 3.74 kg doğdu.

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21inci çocuğunu dünyaya getirdi

'Artık yeter' diyen ve daha fazla çocuk istemeyen çift, bu kararı daha önce de aldıklarını ama uygulamadıklarını söylüyor.

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21inci çocuğunu dünyaya getirdi

21 defa doğum yapan süper anne lakaplı Sue, yaşamı boyunca 800 haftayı hamile olarak geçirdi.

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