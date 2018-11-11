21inci çocuğunu dünyaya getirdi

İngiltere'nin en geniş ailesi olan Radfordlar'ın 21'inci çocukları dünyaya geldi. Bu geniş ailenin hayatı ise büyük merak uyandırıyor. TAM 21 ÇOCUK İngiltere'nin en geniş ailesi olan Radfordlar'ın 21'inci çocukları dünyaya geldi. Noel ve Sue Radford çifti, İngiltere'nin en geniş ailesi unvanına sahip. Ailenin 21'inci üyesi de geçtiğimiz günlerde dünyaya 'Merhaba' dedi. Çiftin 21'inci çocuğu Bonnie 3.74 kg doğdu. 'Artık yeter' diyen ve daha fazla çocuk istemeyen çift, bu kararı daha önce de aldıklarını ama uygulamadıklarını söylüyor. 21 defa doğum yapan süper anne lakaplı Sue, yaşamı boyunca 800 haftayı hamile olarak geçirdi. Hemen hemen her yıl 1-2 bebek doğuran Sue'ya doktorlar her doğum sonrası 'Seneye tekrar görüşürüz' diyor. 7 yaşındayken eşi Noel ile tanışan Sue ilk çocuğunu 14 yaşında dünyaya getirdi.