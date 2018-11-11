Bu resimde ilk ne görüyorsun? (Kişilik testi)

Uzmanlara göre bu fotoğraflardaki bazı detaylara olan ilginiz kişiliğiniz hakkında bazı detayların ipuçlarını veriyor. Aman dikkat! Her tercih kendiniz hakkında bilmediğiniz gerçekleri ortaya koyabilir.

11 Kasım 2018 Pazar, 13:22:51 Güncelleme: 13:38:43
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Bu resimde ilk ne görüyorsun? (Kişilik testi)

Bilim insanlarına göre, nesneleri nasıl gördüğümüz beynimizin çalışma şekliyle ilgili çok şey anlatır. Başka bir deyişle görüş açımız kişiliğimizi de ortaya çıkarır. Sosyal medyada kullanıcıların ilgisini çeken bir test, insanların resimlerde gördüklerine göre kişilik özelliklerini ortaya çıkarıyor. Aşağıdaki resimlere baktığınızda ne görüyorsunuz? (CEVAPLAR FOTO GALERİNİN EN SONUNDA)

1. Bu resimde kaç tane hayvan görüyorsunuz?

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Bu resimde ilk ne görüyorsun? (Kişilik testi)

2. Bu resimde ilk hangisini görüyorsunuz? (Fil mi, ağaçlar ve kuşların altında iki kulübe mi?)

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Bu resimde ilk ne görüyorsun? (Kişilik testi)

3. Resimde ilk ne görüyorsun?

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Bu resimde ilk ne görüyorsun? (Kişilik testi)

4. Bu resimde ilk önce ne dikkatini çekiyor?

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Bu resimde ilk ne görüyorsun? (Kişilik testi)

CEVAPLAR

1.

1-3: Biraz daha uzun bakmalısınız.

4-6: En açık olanları gördün ama gözden kaçırdıkların var.

7-9: Detayları fark etme yeteneğin mükemmele yakın.

10-13: Detayları görmekte en az bir FBI ajanı kadar iyisin.

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