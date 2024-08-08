Kelliğin merhemi bulundu hem de bakın neymiş! 40 yıl düşünsek aklımıza gelmez! Çare mutfaktan çıktı meğer...

Işıl ışıl, sağlıklı saçlar... Pek çok insan için bir hayalden öteye gidemiyor. Dökülen saç telleri, genişleyen tepe ve alın bölgesi... Binlerce insan saç dökülmesi ve kellik ile mücadele ediyor. Kozmetik ürünlerine servet harcıyor, düzenli bakımlar ile meşakkatli bir yolculuğa çıkıyorlar. Fakat işin aslı, her zaman olduğu gibi doğanın şifalı kollarında gizli. Üstelik bilim insanlarının yaptığı son keşif, kelliğin çaresinin hiç beklenmedik bir yerde olduğunu gösteriyor!
Saç dökülmesiyle mücadelede umut verici bir keşif, hiç beklenmedik bir yerden geldi! Dünyaca ünlü bir fast food zincirinin patates kızartması yağında kullandığı bir maddenin, saç kökü üretimini önemli ölçüde artırdığı ortaya çıktı.
KIZARTMA YAĞI İÇİNDE YER ALAN...
Japonya'da yer alan Yokohama Ulusal Üniversitesi'nde yapılan araştırmalara göre kızartma yağı içinde yer alan 'dimetilpolisiloksan' isimli madde kelliği önlüyor.
FARELER ÜZERİNDE DENENDİ
Fareler üzerinde yapılan deneye göre, farelerin hiç tüy olmayan sırtlarına ekilen saç kökleri ile birlikte farelerin kısa süre içinde tüylendiği görüldü. Yapılan araştırmalar sonucunda bu işlemin özellikler erkeklerde saç kökü üretimine neden olacağı ve kelliğe çare olmasının beklendiği bildirildi.