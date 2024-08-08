Kelliğin merhemi bulundu hem de bakın neymiş! 40 yıl düşünsek aklımıza gelmez! Çare mutfaktan çıktı meğer...

Işıl ışıl, sağlıklı saçlar... Pek çok insan için bir hayalden öteye gidemiyor. Dökülen saç telleri, genişleyen tepe ve alın bölgesi... Binlerce insan saç dökülmesi ve kellik ile mücadele ediyor. Kozmetik ürünlerine servet harcıyor, düzenli bakımlar ile meşakkatli bir yolculuğa çıkıyorlar. Fakat işin aslı, her zaman olduğu gibi doğanın şifalı kollarında gizli. Üstelik bilim insanlarının yaptığı son keşif, kelliğin çaresinin hiç beklenmedik bir yerde olduğunu gösteriyor!