Türkiye 1.060 üstü puanla 2 sıra birden atladı! Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri açıklandı

Global Firepower'ın her yıl büyük bir merakla beklenen "2024 Dünya'nın En Güçlü Hava Kuvvetleri" raporu yayımlandı ve Türk Hava Kuvvetleri'nin gösterdiği büyük ilerleme, dünya genelinde dikkatleri üzerine çekti. Detaylı analizler ve uluslararası karşılaştırmalar neticesinde, Türkiye hava kuvvetleri sıralamasında iki sıra birden yükselerek büyük bir başarı elde etti. Raporda, bu dikkat çekici yükselişin ardında Türkiye'nin hava gücüne yaptığı stratejik yatırımlar, yerli ve milli savunma sanayii girişimleri ve süregelen modernizasyon çalışmalarının olduğu belirtiliyor. Özellikle son dönemde artan yerli üretim insansız hava araçları ve gelişmiş savaş uçakları, Türk Hava Kuvvetleri'nin operasyonel kabiliyetini ve caydırıcılığını önemli ölçüde güçlendirdi.