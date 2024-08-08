Müzik kılıfıyla uyuşturucu baronluğu! Alman polisinden kaçan Esmat Ejah'ı Türk polisi yakaladı | Firarın hikayesi...

Almanya'da polisin evine düzenlediği baskından kaçan ve "sıkıysa yakala" diyerek sosyal medya hesaplarından Alman polisiyle alay eden ünlü uyuşturucu baronu Esmat Ejah geçtiğimiz mart ayında Antalya'da yakalandı. Esmat Ejat'ın Almanya'ya iade edilmemek için açtığı dava önceki gün karara bağlandı. Uyuşturucu baronu, Almanya'ya iade edildi. Esmat Ejah'ın Dormund'da başlayıp Antalya'da son bulan kaçış hikayesi de ortaya çıktı.
Alman polisinden kaçmayı başaran ancak Türk polisine yakalanan uyuşturucu baronu Esmat Ejah'ın yakalanmasının detayları ortaya çıktı.
Suriye Asıllı Esmat Ejah, ünlü rapçi 18 Karat ile kurduğu müzik şirketi ve düzenlediği konser organizasyonlarıyla kısa sürede Almanya'da tanınır hale geldi.
HERKES MÜZİK YAPIMCISI OLARAK TANIDI
Herkes onu ünlü bir yapımcı olarak tanırken, Almanya polisi 2020 yılında "EncroChats" adlı uygulamanın kırılıp yaklaşık 40 bin sohbet mesajının şifresini çözmesinin ardından Esmat Ejah'ın uluslararası düzeyde bir kokain mafyasının lideri olduğunu ortaya çıkardı.