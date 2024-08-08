Müzik kılıfıyla uyuşturucu baronluğu! Alman polisinden kaçan Esmat Ejah'ı Türk polisi yakaladı | Firarın hikayesi...

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HERKES MÜZİK YAPIMCISI OLARAK TANIDI

Herkes onu ünlü bir yapımcı olarak tanırken, Almanya polisi 2020 yılında "EncroChats" adlı uygulamanın kırılıp yaklaşık 40 bin sohbet mesajının şifresini çözmesinin ardından Esmat Ejah'ın uluslararası düzeyde bir kokain mafyasının lideri olduğunu ortaya çıkardı.