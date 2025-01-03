Hakim karşısına çıkan Erdal Sözer ise, "Çoğu şeyler tekrarlandı. İlaç deniliyor. Eşimin annesi de biliyor ilaç kullanıyordu. Fazlasıyla ağrı kesici alıyordu. Takviye vitamin ilaçları alıyordu. Bugüne kadar benim hiçbir yalanım ortaya çıkmadı. Ben olay günü yer gösteremedim. Bütün raporlarda art niyetli davranılıyor bence. Zan altında kalıyorum. Raporda itme denilmiş. Ben nasıl iteceğim? O gücü nereden bulacağım? Nereden alacağım o gücü de eşimi iteceğim? Yüzde yüz benim yaptığımı kanıtlamıyor. Talihsiz bir kaza. Ben eşime dokunmaya kıyamadım. Ben eşimle konuşarak severek evlendim. Hadi diyelim aramız iyi değildi. Öyle bir durum olsaydı boşanma durumu, eşimin ailesiyle oturup konuşurdum. Avukat tutardım. Ben hep toparlamaya çalıştım. Durumumuz benim gözümde o kadar da kötü değildi. Eşimin bir anı bir anını tutmuyordu. Ben eşimin o halini seviyordum. Olay günü akşamında ben şok ve üzüntü içindeydim. Etrafımda 20 ile 30 kişi var. Herkes bana soru soruyor. Ben kendiliğimden bir şey anlatmadım. Karakolda ifade vermiştim. Orada sorulmuştu, psikolojik sorunu var mıydı diye, ben o an ihtimal vermeyerek 'Yok' dedim. 'Eşim aklı başında' dedim. Fakat şimdi o kadar mesaj okununca herkesle her şeyi paylaşmış. Bugüne kadar intihar aklımızdan geçmemişti. Bu duruma da ihtimal verilmeli. Bana karşı art niyetli olunuyor. Eşim de aynı benim gibi okumuş görmüş. En ufak şeyi anlatıyor. Parasal sıkıntımız yok, şiddet yok, nasıl mutsuz oluyor? Atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Beni yaklaşık 1 sene takip ettiniz. Benim böyle bir şey yapmayacağımı siz de görmüşsünüzdür. Ben bu suçu işlemedim. Cezaevinde de psikolojik durumlar yaşıyorum. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Sevdiğim eşimi kaybettim. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti tarafından, sanık Erdal Sözer'in 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçunun işlendiğini sabit görerek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.