Göksel kendisinden 15 yaş küçük sevgilisiyle ayrıldı!

Ünlü şarkıcı Göksel, 2021 yılında gitarist Osman Şahin ile flört etmeye başlamıştı. Çift, geçtiğimiz sene ilişkilerine nokta koymuş ancak arkadaşlıklarına devam etmişti.

Eski sevgilisi Göksel'in birçok projesinde yer almaya devam eden Osman Şahin, kendi solo albümünü çıkarmıştı.

Geçen kasım ayında düzenlenen Afife oyununun galasına el ele katılan sevgililer bir kez daha ayrılık haberleriyle gündeme geldi.

Osman Şahin ile Göksel sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı.