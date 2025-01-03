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Göksel kendisinden 15 yaş küçük sevgilisiyle ayrıldı!

Kendisinden 15 yaş küçük olan müzisyen Osman Şahin ile aşk yaşayan Göksel'den kötü haber geldi. Göksel ve Osman Şahin'in ayrıldığı iddia edildi. İkilinin karşılıklı sosyal medya hamleleri dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :03 Ocak 2025 , 15:55 Güncelleme Tarihi :03 Ocak 2025 , 15:55
Göksel kendisinden 15 yaş küçük sevgilisiyle ayrıldı!

Ünlü şarkıcı Göksel, 2021 yılında gitarist Osman Şahin ile flört etmeye başlamıştı. Çift, geçtiğimiz sene ilişkilerine nokta koymuş ancak arkadaşlıklarına devam etmişti.

Göksel kendisinden 15 yaş küçük sevgilisiyle ayrıldı!

Eski sevgilisi Göksel'in birçok projesinde yer almaya devam eden Osman Şahin, kendi solo albümünü çıkarmıştı.

Göksel kendisinden 15 yaş küçük sevgilisiyle ayrıldı!

Geçen kasım ayında düzenlenen Afife oyununun galasına el ele katılan sevgililer bir kez daha ayrılık haberleriyle gündeme geldi.

Göksel kendisinden 15 yaş küçük sevgilisiyle ayrıldı!

Osman Şahin ile Göksel sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

Göksel kendisinden 15 yaş küçük sevgilisiyle ayrıldı!

Bu durum şarkıcının, genç sevgilisinden ayrıldığı şeklinde yorumlandı. Ancak her iki tarafta henüz bir açıklamada bulunmadı.

Göksel kendisinden 15 yaş küçük sevgilisiyle ayrıldı!

Osman Şahin ile Göksel