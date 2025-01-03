8 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Caner Erkin’den eşi Şükran Ovalı’ya romantik sözler: Her geçen gün daha da çok aşık oluyorum

Futbolcu Caner Erkin, oyuncu Şükran Ovalı ile 2 Ocak 2017 tarihinde dünyaevine girdi. Ünlü çiftin bu evlilikten Mihran Ela adında bir kızı oldu.

8 yıldır aynı yastığa baş koyan ünlü çiftten Erkin, sosyal medya hesabında evlilik yıldönümlerine özel bir paylaşımda bulundu.

Şükran Ovalı ile İtalya'nın başkenti Roma'da evlenen Erkin, sosyal medyada eşiyle fotoğraflarına yer verdi.

Caner Erkin, '8'inci yıl dönümü' etiketi eklediği Instagram gönderisine şu notu düştü: "Sana her geçen gün daha da çok aşık oluyorum kadınım.