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8 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Caner Erkin'den eşi Şükran Ovalı'ya romantik sözler: Her geçen gün daha da çok aşık oluyorum

Eyüpspor'da forma giyen tecrübeli futbolcu Caner Erkin, sosyal medya hesabında Şükran Ovalı evlilik yıldönümlerine özel bir paylaşımda bulundu. Kızı Mihran Ela'nın annesi Şükran Ovalı ile 8 yılı deviren Erkin'in romantik sözleri kısa sürede gündem oldu.

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Giriş Tarihi :03 Ocak 2025 , 13:22 Güncelleme Tarihi :03 Ocak 2025 , 13:22
8 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Caner Erkin’den eşi Şükran Ovalı’ya romantik sözler: Her geçen gün daha da çok aşık oluyorum

Futbolcu Caner Erkin, oyuncu Şükran Ovalı ile 2 Ocak 2017 tarihinde dünyaevine girdi. Ünlü çiftin bu evlilikten Mihran Ela adında bir kızı oldu.

8 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Caner Erkin’den eşi Şükran Ovalı’ya romantik sözler: Her geçen gün daha da çok aşık oluyorum

8 yıldır aynı yastığa baş koyan ünlü çiftten Erkin, sosyal medya hesabında evlilik yıldönümlerine özel bir paylaşımda bulundu.

8 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Caner Erkin’den eşi Şükran Ovalı’ya romantik sözler: Her geçen gün daha da çok aşık oluyorum

Şükran Ovalı ile İtalya'nın başkenti Roma'da evlenen Erkin, sosyal medyada eşiyle fotoğraflarına yer verdi.

8 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Caner Erkin’den eşi Şükran Ovalı’ya romantik sözler: Her geçen gün daha da çok aşık oluyorum

Caner Erkin, '8'inci yıl dönümü' etiketi eklediği Instagram gönderisine şu notu düştü: "Sana her geçen gün daha da çok aşık oluyorum kadınım.

8 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Caner Erkin’den eşi Şükran Ovalı’ya romantik sözler: Her geçen gün daha da çok aşık oluyorum

İyi ki bana 'evet' dedin dünyanın en güzel kadını. Beraber yaşlanalım, yüzümüzdeki gülümseme hiç bitmesin. Seni çok ama çok seviyorum her şeyimsin, dünyamsın"

8 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Caner Erkin’den eşi Şükran Ovalı’ya romantik sözler: Her geçen gün daha da çok aşık oluyorum

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşıma binlerce yorum ve beğeni geldi.

8 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Caner Erkin’den eşi Şükran Ovalı’ya romantik sözler: Her geçen gün daha da çok aşık oluyorum

Sosyal medya kullanıcıları, ünlü çift için "Mutluluğunuz daim olsun" yorumunda bulundu.

8 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Caner Erkin’den eşi Şükran Ovalı’ya romantik sözler: Her geçen gün daha da çok aşık oluyorum

Caner Erkin ve eşi Şükran Ovalı