Kediniz, köpeğiniz, kuşunuz, balığınız sizi seviyor mu? Evcil hayvanınızın sizi sevip sevmediğini hemen anlayın! Bunu yapıyorsa sakın üzülmeyin...

Köpeğiniz sizi gerçekten seviyor mu yoksa ona yemek verdiğiniz için mi yanınızda? Birçok kişi bunu sık sık aklına getirse de kesin olarak anlamanın bir yolu olmadığını düşünür. Fakat bazı işaretlerle evcil hayvanınızın sizi sevip sevmediğini kolaylıkla anlayabilirsiniz.