RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Yaşam Kediniz, köpeğiniz, kuşunuz, balığınız sizi seviyor mu? Evcil hayvanınızın sizi sevip sevmediğini hemen anlayın! Bunu yapıyorsa sakın üzülmeyin...

Kediniz, köpeğiniz, kuşunuz, balığınız sizi seviyor mu? Evcil hayvanınızın sizi sevip sevmediğini hemen anlayın! Bunu yapıyorsa sakın üzülmeyin...

Evcil hayvanınız sizi seviyor mu? Bunu öğrenmek sandığınız kadar zor değil! Kuşunuzdan balığınıza beslediğiniz evcil hayvanınızın mutlu olup olmadığını bu şekilde anlayabilirsiniz. İşte evcil hayvanınızın sizi sevdiğini gösteren o işaretler....

takvim.com.tr
29.03.2023 10:20 - Son Güncelleme: 29.03.2023 10:20
Kedini, köpeğiniz, kuşunuz, balığınız sizi seviyor mu? Evcil hayvanınızın sizi sevip sevmediğini hemen anlayın! Bunu yapıyorsa sakın üzülmeyin...

Köpeğiniz sizi gerçekten seviyor mu yoksa ona yemek verdiğiniz için mi yanınızda? Birçok kişi bunu sık sık aklına getirse de kesin olarak anlamanın bir yolu olmadığını düşünür. Fakat bazı işaretlerle evcil hayvanınızın sizi sevip sevmediğini kolaylıkla anlayabilirsiniz.

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Kedini, köpeğiniz, kuşunuz, balığınız sizi seviyor mu? Evcil hayvanınızın sizi sevip sevmediğini hemen anlayın! Bunu yapıyorsa sakın üzülmeyin...

KUŞUN SENİ SEVİYOR MU?

MUTLU

Kuşunuz omuz ve başınızda duruyorsa

Sizi ısırmıyorsa

Kedini, köpeğiniz, kuşunuz, balığınız sizi seviyor mu? Evcil hayvanınızın sizi sevip sevmediğini hemen anlayın! Bunu yapıyorsa sakın üzülmeyin...

Baş aşağı duruyorsa

Onu sevmenize izin veriyorsa kuşunuz mutludur.

Kedini, köpeğiniz, kuşunuz, balığınız sizi seviyor mu? Evcil hayvanınızın sizi sevip sevmediğini hemen anlayın! Bunu yapıyorsa sakın üzülmeyin...

ÜZGÜN

Kuşlar üzgün oldukları zaman genellikle hareketsiz olurlar.

Tüneğin bir köşesinde tüneyerek, tüylerini hafifçe kabartırlar.

Üst gagaları ile alt gagalarını birbirine sürterek hafif bir çıtırdatma yaparlar. Bunu yaparken de çoğu zaman kısık sesle, kendi kendilerine konuşu gibi öterler.

Kedini, köpeğiniz, kuşunuz, balığınız sizi seviyor mu? Evcil hayvanınızın sizi sevip sevmediğini hemen anlayın! Bunu yapıyorsa sakın üzülmeyin...

BALIĞINIZ MUTLU MU?

MUTLU

Fanusta hareketli olmaları ve sık sık tur atmaları

Kumu karıştırmalarını ve yüzgeçlerini tamamen açık tutmaları

Acıktıklarınısöylemeleri için ağızlarını su dışına çıkararak ağızlarını şapırdatmaları

Canlı ve dinç bakışlar atmaları

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