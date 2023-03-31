RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Yaşam Müge Anlı'da günlerce konuşulmuştu... SON DAKİKA: Büyükşen çifti cinayetinin 3 sanığına ikişer kez müebbet talebi: "Vicdanım rahat..."

Müge Anlı'da günlerce konuşulmuştu... SON DAKİKA: Büyükşen çifti cinayetinin 3 sanığına ikişer kez müebbet talebi: "Vicdanım rahat..."

Müge Anlı'da günlerce konuşulmuştu.Büyükşen çifti cinayetiyle ilgili son dakika haberi...Büyükşen çifti cinayeti davasına devam edildi. Konya'da 2018 yılında cinayete kurban giden Metin ve Necla Büyükşen çiftinin soruşturmasında 3 sanığa ikişer kez müebbet talebi geldi. Büyükşen çiftinin oğlu Osman Büyükşen, "Sanıkların en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi. Tutuklu sanık Esra Ta ise "Ben bir insanı öldürecek karaktere sahip değilim, vicdanım rahat" dedi.

31.03.2023 14:07 - Son Güncelleme: 31.03.2023 14:16
Müge Anlı’da günlerce konuşulmuştu... SON DAKİKA: Büyükşen çifti cinayetinin 3 sanığına ikişer kez müebbet talebi: Vicdanım rahat...

"VİCDANIM RAHAT..."

Müge Anlı'da günlerce konuşulmuştu... Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme!

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Müge Anlı’da günlerce konuşulmuştu... SON DAKİKA: Büyükşen çifti cinayetinin 3 sanığına ikişer kez müebbet talebi: Vicdanım rahat...

Konya'da, Metin ile Necla Büyükşen çiftinin av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada, savcı esas hakkında mütalaa verdi.

Müge Anlı’da günlerce konuşulmuştu... SON DAKİKA: Büyükşen çifti cinayetinin 3 sanığına ikişer kez müebbet talebi: Vicdanım rahat...

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesince Adliye Konferans Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ertuğrul Çelik, Abdullah Başdemir ve Esra Taş ile taraf avukatlarının yanı sıra Büyükşen çiftinin çocukları Osman, Uğur ve Büşra Büyükşen katıldı.

Müge Anlı’da günlerce konuşulmuştu... SON DAKİKA: Büyükşen çifti cinayetinin 3 sanığına ikişer kez müebbet talebi: Vicdanım rahat...

Duruşmada söz verilen sanıklardan Başdemir, suçsuz olduğunu savunarak, "Ne kimseyi azmettirdim ne kimsenin evini araştırdım ya da adam gönderdim. Mağduriyetim büyük. 2 senedir haksız yere cezaevindeyim." dedi.

Müge Anlı’da günlerce konuşulmuştu... SON DAKİKA: Büyükşen çifti cinayetinin 3 sanığına ikişer kez müebbet talebi: Vicdanım rahat...

Sanık Çelik de kimseyi öldürmediğini, suçsuz olduğunu öne sürerek, mahkemenin uygun göreceği şekilde tahliyesini ve beraatini istedi.

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