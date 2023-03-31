Müge Anlı'da günlerce konuşulmuştu... SON DAKİKA: Büyükşen çifti cinayetinin 3 sanığına ikişer kez müebbet talebi: "Vicdanım rahat..."
Müge Anlı'da günlerce konuşulmuştu.Büyükşen çifti cinayetiyle ilgili son dakika haberi...Büyükşen çifti cinayeti davasına devam edildi. Konya'da 2018 yılında cinayete kurban giden Metin ve Necla Büyükşen çiftinin soruşturmasında 3 sanığa ikişer kez müebbet talebi geldi. Büyükşen çiftinin oğlu Osman Büyükşen, "Sanıkların en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi. Tutuklu sanık Esra Ta ise "Ben bir insanı öldürecek karaktere sahip değilim, vicdanım rahat" dedi.
31.03.2023 14:07 - Son Güncelleme: 31.03.2023 14:16
Konya'da, Metin ile Necla Büyükşen çiftinin av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada, savcı esas hakkında mütalaa verdi.
Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesince Adliye Konferans Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ertuğrul Çelik, Abdullah Başdemir ve Esra Taş ile taraf avukatlarının yanı sıra Büyükşen çiftinin çocukları Osman, Uğur ve Büşra Büyükşen katıldı.