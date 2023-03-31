1 TL'ye aldığı şişeleri 1.039 TL'ye satıyor! Bu yöntemle zengin oldu! Her ay 10 bin kişi sipariş veriyor
Samsun'da hediyelik eşya işiyle uğraşan 60 yaşındaki Temel Samangül herkesi şaşırtan bir yöntemle para kazanmaya başladı.
1 TL'LİK ŞİŞEDEN 50 EURO KAZANIYOR!
Temel Samangül, "Kullanılmış tüm atık şişeleri arkadaşlarımıza çöpten toplatıyorum. Onlara da şişe başına 1 TL gibi cüzi bir para veriyorum. Şişeleri, atölyeye geldikten sonra ilk önce steril hale getiriyoruz. Bu şişelere gerekli işlemi yaptıktan sonra ören yerlerinin rölyeflerini çalışarak, sanat eserine dönüştürüyoruz. Kısacası yaptığım şey; atık şişeleri sanat eserine dönüştürerek ekonomiye kazandırmak. 1 TL'ye toplattığım şişeler sanat eserine dönüştükten sonra yurt dışında 50 euroya satılıyor. Türkiye'de ise sanat eserine dönüştürdüğümüz şişeyi 50 TL'ye satıyoruz. Benden 50 TL'ye şişeleri alanlar da yurt dışında bu şişeleri 50 euroya satıyor" dedi.
"10 BİN ADET SİPARİŞ GELİYOR"
"Şişelere Asos, Efes, Sümela, Samsun'daki ören yerleri gibi birçok rölyef çalışıyoruz. Artık eskisi kadar şişeleri sanat eserine dönüştüren üretici kalmadı. Piyasanın hareketli olmasına rağmen birçok atölye kapandı. Sayımız çok az kaldı. Birçok siparişi iptal etmek zorunda kalıyorum."