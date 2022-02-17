Kayseri Talas'ta kan donduran olay! 37 yaşındaki kadın kayalıklarda ölü bulundu: Ailesi kayıp ilanı vermiş
Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan viyadüğün altındaki kayalıklarda cesedi bulunan kadının, 1 hafta önce kayıp başvurusu yapılan 37 yaşındaki Rabia M.'ye ait olduğu belirlendi. Rabia M.'nin intihar ettiği şüphesi üzerine durulurken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
17.02.2022 01:31
- Son Güncelleme: 17.02.2022 01:32
Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesine bağlı Derevenk Viyadüğü'nde meydana gelen olayda bir inşaat şantiyesinin bekçisi kayalık alanda hareketsiz yatan bir şahıs gördü.
AİLESİ KAYIP İLANI VERMİŞ
Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kadının 1 hafta önce ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Rabia M. (37) olduğu belirlendi.
İNTİHAR MI ETTİ?
Rabia M.'nin intihar ettiği şüphesi üzerine durulurken kadının cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.