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Yer: Samsun Atakum... Yangında mahsur kalan 95 yaşındaki kadını polis sırtında taşıyarak kurtardı

Samsun'un Atakum ilçesinde evde çıkan yangında mahsur kalan Mevlüde Yılmaz'ı (95) polis memuru sırtında taşıyarak kurtardı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu. İşte haber ilişkin tüm detaylar ve olay yerinden görüntüler...

16.02.2022 17:39 - Son Güncelleme: 16.02.2022 17:40
Yer: Samsun Atakum... Yangında mahsur kalan 95 yaşındaki kadını polis sırtında taşıyarak kurtardı

Yangın, saat 13.00 sıralarında Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'nde meydana geldi.

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Yer: Samsun Atakum... Yangında mahsur kalan 95 yaşındaki kadını polis sırtında taşıyarak kurtardı

Rıza Kaya'ya ait evin kiler bölümünde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yer: Samsun Atakum... Yangında mahsur kalan 95 yaşındaki kadını polis sırtında taşıyarak kurtardı

Yangını gören komşuları, 112'yi arayarak ihbarda bulundu.

Yer: Samsun Atakum... Yangında mahsur kalan 95 yaşındaki kadını polis sırtında taşıyarak kurtardı

Olay yerine gelen Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Dursun Ali Şekerci ile polis memurları Mehmet Parlak, Yakup Şahin ve Erol Erusta da kısa sürede yangın yerine ulaştı.

Yer: Samsun Atakum... Yangında mahsur kalan 95 yaşındaki kadını polis sırtında taşıyarak kurtardı

Evde mahsur kalan Mevlüde Yılmaz, polis memuru Parlak tarafından sırtında taşınarak çıkarıldı.

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