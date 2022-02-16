Yer: Samsun Atakum... Yangında mahsur kalan 95 yaşındaki kadını polis sırtında taşıyarak kurtardı
Samsun'un Atakum ilçesinde evde çıkan yangında mahsur kalan Mevlüde Yılmaz'ı (95) polis memuru sırtında taşıyarak kurtardı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu. İşte haber ilişkin tüm detaylar ve olay yerinden görüntüler...
16.02.2022 17:39
- Son Güncelleme: 16.02.2022 17:40
Olay yerine gelen Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Dursun Ali Şekerci ile polis memurları Mehmet Parlak, Yakup Şahin ve Erol Erusta da kısa sürede yangın yerine ulaştı.