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Rojin Kabaiş kaçırıldı mı öldürüldü mü? Genç kızdan 12 gündür haber yok

Van'da sırra kadem basan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları 12. gününde devam ediyor. Ekipler "Kaçırıldı mı öldürüldü mü" şüphelerinin üzerinde dururken havadan karadan ve denizden genç kızı aramaya devam ediyor.

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Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 10:59 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 11:21
Rojin Kabaiş kaçırıldı mı öldürüldü mü? Genç kızdan 12 gündür haber yok

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Van'da 27 Eylül'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları 12. gününde devam ediyor.

Rojin'den 12 gündür haber yok

Kayıp kız Rojin ve babası Nizamettin Kabaiş (Takvim Foto Arşiv)Kayıp kız Rojin ve babası Nizamettin Kabaiş (Takvim Foto Arşiv)

Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'ten 27 Eylül'den bu yana haber alınamıyor.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Sahilde cep telefonu ve kulaklığı bulunan Kabaiş'i arama çalışmaları, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekiplerince, su altı görüntüleme cihazı kullanılarak yürütülüyor.

Rojin'in arkasında bıraktığı telefonu keki ve suyu (Takvim Foto Arşiv)Rojin'in arkasında bıraktığı telefonu keki ve suyu (Takvim Foto Arşiv)

KAÇIRILDI MI ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?
Ekipler, 'Rojin kaçtı mı, kaçırıldı mı, öldü mü, öldürüldü mü' gibi tüm şüpheleri değerlendirerek çalışmalarını yürütüyor. Ekipler, iskele sahilinden Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Bardakçı Mahallesi'ne kadar ekipler her yeri detaylıca arıyor.

Rojin'in ailesinin tedirgin bekleyişi devam ediyor (Takvim Foto Arşiv)Rojin'in ailesinin tedirgin bekleyişi devam ediyor (Takvim Foto Arşiv)

AFAD'ın deprem bölgesinde kullandığı hassas burunlu iz köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışmalarında, gönüllü arama kurtarma ekipleri de termal kameralı dronla göl üzerini ile etrafını tarıyor. Çalışmalarda, yandan taramalı sonar ile su üstü radar cihazları da kullanılıyor.

Rojin'i arama çalışmaları karadan havadan ve denizden devam ediyor (Takvim Foto Arşiv)Rojin'i arama çalışmaları karadan havadan ve denizden devam ediyor (Takvim Foto Arşiv)

Kabaiş'in ailesi ve yakınları da aramanın yapıldığı bölgede bekleyişine devam ediyor.

BABADAN KIZINA ÇAĞRI
Gazetecilere konuşan baba Nizamettin Kabaiş, kızı Rojin'in sağ bulunması için herkesten çaba beklediğini söyledi.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Kabaiş, "Herkesten rica ediyorum, Rojin'i sağ salim bulmak için çaba gösterelim. Ben kendim getirerek burada üniversiteye teslim ettim. Buradan ayrılınca otogarda da kendisine telefon ederek halini sordum. Cuma günü yurtta yemeğini yedikten sonra bahçeye gelmiş. Orada bir tel örgü yok. Göl çekilmiş ve orada bir boşluk oluşmuş. Güvenlik kamerası da o bölgeyi görmüyor. Tehlikeli nokta da orasıdır. Kızım bizi izliyorsan bizim halimiz perişandır. Eğer ki hayattaysan bir haber ver" dedi.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

"CİĞERİMİZ YANIYOR"

Rojin ile görüntülü konuştuğunu, bu sırada kızının markete gidip kahve alacağını ve daha sonra kendisini geri arayacağını söylediğini ifade eden anne Aygül Kabaiş ise "Marketin önündeyken telefonu kapattı ve içeri girdi. Daha sonra sesli mesaj gönderdim. Rojin beni niye aramadın, seni merak ediyorum dedim. Ben zaten merak ettiğim kızımı sürekli görüntülü ararım. Sonraki gün saat 12.00'de polis beni aradı, 'kızın yurda gelmemiş' dedi. Sonrasında yine kızımı aradım ama dönüş yapmadı. Sizin eliniz uzundur Rojin'imi getirin. Ciğerimiz yanıyor. Ben ve çocuklarım burada perişan olduk. Bir an önce kızım bulunsun" diye konuştu.

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