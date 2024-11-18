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Kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde babası Nizamettin Kabaiş'in Rojin'i yurda bıraktığı görülüyor.

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Giriş Tarihi :18 Kasım 2024 , 17:20 Güncelleme Tarihi :18 Kasım 2024 , 17:28
Kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş’in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in (21) 25 Eylül'de babası tarafından kaldığı yurda bırakılmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı.

Rojin Kabaiş'e ait yeni görüntüler ortaya çıktı!

Kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş’in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, Diyarbakır'dan gidip 25 Eylül'de yurda yerleşti. 27 Eylül'de yurttan çıkan Kabaiş, geri dönmedi. Rojin Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi.

Kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş’in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi.

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