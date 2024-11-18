Kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş’in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in (21) 25 Eylül'de babası tarafından kaldığı yurda bırakılmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, Diyarbakır'dan gidip 25 Eylül'de yurda yerleşti. 27 Eylül'de yurttan çıkan Kabaiş, geri dönmedi. Rojin Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi.