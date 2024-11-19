Stresli olduğunuzda abur cubur mu yiyorsunuz? Bu 2 içecek vücudun sıfırlanmasına yardımcı olacak!

İngiltere'deki Birmingham Üniversitesi'nden beslenme bilimleri yardımcı doçenti olan ve çalışmanın baş yazarı Catarina Rendeiro, "Biliyoruz ki insanlar stresli olduklarında genellikle yüksek yağlı yiyeceklere yöneliyorlar. Daha önce yağlı yiyeceklerin vücudun stres sonrası damar iyileşmesini bozduğunu göstermiştik." dedi.