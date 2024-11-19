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Stresli olduğunuzda abur cubur mu yiyorsunuz? Bu 2 içecek vücudun sıfırlanmasına yardımcı olacak!

Flavonoid açısından zengin kakao ve yeşil çay, yağlı abur cubur yediğinizde bile stresin kardiyovasküler sistem (Kalp ve kan damarlarını etkileyen bir sağlık sorunu) üzerindeki etkilerine karşı koruma sağlayabiliyor. Yeni bir araştırma bunu ortaya koydu.

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Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 09:21 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 09:21
Stresli olduğunuzda abur cubur mu yiyorsunuz? Bu 2 içecek vücudun sıfırlanmasına yardımcı olacak!

İngiltere'deki Birmingham Üniversitesi'nden beslenme bilimleri yardımcı doçenti olan ve çalışmanın baş yazarı Catarina Rendeiro, "Biliyoruz ki insanlar stresli olduklarında genellikle yüksek yağlı yiyeceklere yöneliyorlar. Daha önce yağlı yiyeceklerin vücudun stres sonrası damar iyileşmesini bozduğunu göstermiştik." dedi.

Stresli olduğunuzda abur cubur mu yiyorsunuz? Bu 2 içecek vücudun sıfırlanmasına yardımcı olacak!

New York Post'ta yayınlanan yeni araştırma stresli durumlarla başa çıkmak için yüksek flavonoid içeren bir gıda eklemenin yağlı bir öğünün etkilerini hafifletip hafifletmeyeceğini test etti.

Stresli olduğunuzda abur cubur mu yiyorsunuz? Bu 2 içecek vücudun sıfırlanmasına yardımcı olacak!

Son yapılan çalışmalar flavonoidlerin Tip 2 diyabet ve demans riskini azaltabileceğini ortaya koymuştu.

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