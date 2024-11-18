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İzmir'deki 5 kardeşin ölümü hakkında özel ekip! Başkan Erdoğan: Bakanlık çocukları almalıydı

İzmir'de bir gecekonduda çıkan yangında hayatını kaybeden 5 kardeş Türkiye'nin yüreğini dağlamıştı. 1 ila 5 yaş arasındaki kardeşlerin feci ölümü MYK gündeminde yer aldı. Konuyla ilgili ilk kez konuşan Başkan Erdoğan'ın, "Bakanlık çocukları cebren almalıydı" dediği öğrenildi. Öte yandan söz konusu olay hakkında özel bir ekip görevlendirilerek inceleme başlatıldığı belirtildi.

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Giriş Tarihi :18 Kasım 2024 , 07:01 Güncelleme Tarihi :18 Kasım 2024 , 07:01
İzmir’deki 5 kardeşin ölümü hakkında özel ekip! Başkan Erdoğan: Bakanlık çocukları almalıydı

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında önceki gün toplanan Merkez Yürütme Kurulu(MYK) toplantısında Türkiye'yi yasa boğan, İzmir'de yaşları 1 ile 5 arasında değişen 5 kardeşin hayatını kaybetmesi olayı da toplantıda ele alındı.

İzmir’deki 5 kardeşin ölümü hakkında özel ekip! Başkan Erdoğan: Bakanlık çocukları almalıydı

BAKANLIK ÇOCUKLARI ALMALIYDI

Başkan Erdoğan'ın konuyla ilgili, "Ev desen ev değil, baraka desen baraka değil, bakanlığın çocukları alması lazımdı" dediği öğrenildi.

İzmir’deki 5 kardeşin ölümü hakkında özel ekip! Başkan Erdoğan: Bakanlık çocukları almalıydı

MYK üyelerinin de çocuğun üstün yararı kanun maddesi gereği çocukların alınması gerektiğini vurguladığı ifade edildi. İzmir'in Selçuk ilçesinde 11 Kasım'da anneleri Melisa Akcan'ın kapıyı üzerlerine kilitlediği yaşları 1 ile 5 arasında değişen 5 kardeş Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut Akcan (1) sobadan çıkan yangında hayatını kaybetti. Acı olayın ardından ihmal olup olmadığı tartışıldı.

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