Kayak sezonu ne zaman açılıyor? Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı
Kayak severlerin beklediği haber geldi. Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kayseri Erciyes'te kayak merkezi beyaza büründü. Gece hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Erciyes'te, 1200 metredeki Tekir Bölgesi, Hacılar Kapı ve Develi Kapı'da tesislerin olduğu bölge karla kaplandı.
10.11.2021 14:41
- Son Güncelleme: 10.11.2021 14:41
Sabah saatlerinde 3 bin 916 metre rakımlı Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, kayak merkezinin bulunduğu alanda da etkili oldu.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Erciyes'te, 1200 metredeki Tekir Bölgesi, Hacılar Kapı ve Develi Kapı'da tesislerin olduğu bölge karla kaplandı.
Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, AA muhabirine, bu yıl Erciyes'e erken kar yağdığını söyledi.