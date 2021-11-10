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Kayak sezonu ne zaman açılıyor? Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı

Kayak severlerin beklediği haber geldi. Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kayseri Erciyes'te kayak merkezi beyaza büründü. Gece hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Erciyes'te, 1200 metredeki Tekir Bölgesi, Hacılar Kapı ve Develi Kapı'da tesislerin olduğu bölge karla kaplandı.

AJANSLAR
10.11.2021 14:41 - Son Güncelleme: 10.11.2021 14:41
Kayak sezonu ne zaman açılıyor? Erciyes Kayak Merkezi’ne kar yağdı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te kayak merkezinin bulunduğu alan beyaza büründü.

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Kayak sezonu ne zaman açılıyor? Erciyes Kayak Merkezi’ne kar yağdı

Sabah saatlerinde 3 bin 916 metre rakımlı Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, kayak merkezinin bulunduğu alanda da etkili oldu.

Kayak sezonu ne zaman açılıyor? Erciyes Kayak Merkezi’ne kar yağdı

Gece hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Erciyes'te, 1200 metredeki Tekir Bölgesi, Hacılar Kapı ve Develi Kapı'da tesislerin olduğu bölge karla kaplandı.

Kayak sezonu ne zaman açılıyor? Erciyes Kayak Merkezi’ne kar yağdı

Yağmurun etkili olduğu Kayseri kent merkezinde ise gece sıfırın altında 1 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, gündüz 5 derece ölçüldü.

Kayak sezonu ne zaman açılıyor? Erciyes Kayak Merkezi’ne kar yağdı

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, AA muhabirine, bu yıl Erciyes'e erken kar yağdığını söyledi.

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