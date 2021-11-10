Mersin, dev lahanaları yersin! Herkes şaşkın...

"GÖRENLER 'BÖYLE BÜYÜR MÜ' DİYOR"

Yetiştirici Nuh Eroğlu ise lahana bu boyuta ulaşınca Müdür Abalı'ya haber verdiklerini kaydederek, "O da geldi baktı, sağ olsun. Biz aslında lahana yetiştirici değiliz. Bunu da bahçemizin kenarına yemeklik için ekmiştik. Buna sadece dikerken bir gübre attım, arkasından güvercin dışkısını erittim ve suyla onu verdim, bu şekilde oldu. Mayıs-Haziran aylarında ektik, şimdi oldu. Burada böyle oluyordu büyük ama bu kadar büyümüyordu. Bu sene ilk defa böyle büyük var. Gören herkes 'böyle büyür mü' diyor biz de büyüyor işte diyoruz" şeklinde konuştu.