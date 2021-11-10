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Abant'ta sonbahar ve kış bir arada yaşanıyor! Kar yağışı başladı

Ankara ve İstanbul arasında yer alan, Bolu kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan doğal güzellikleriyle ünlü tabiat parkında hazan mevsiminin son günleri yaşanıyor. İşte beyaz gelinlikten kareler...

10.11.2021 13:48 - Son Güncelleme: 10.11.2021 13:49
Abant’ta sonbahar ve kış bir arada yaşanıyor! Kar yağışı başladı

Bolu'nun yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışıyla birlikte yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Abant’ta sonbahar ve kış bir arada yaşanıyor! Kar yağışı başladı

Bolu'da, gece saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan ve etkisini artıran kar yağışıyla birlikte yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

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Abant’ta sonbahar ve kış bir arada yaşanıyor! Kar yağışı başladı

Kar yağışının etkili olduğu Sarıalan, Aladağ ve Kartalkaya Kayak Merkezi mevkiilerinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

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Abant’ta sonbahar ve kış bir arada yaşanıyor! Kar yağışı başladı

Yılın ilk etkili kar yağışının yaşandığı yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların ulaşımlarını sorunsuz geçirmeleri için İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler güzergahta kar küreme çalışması başlattı.

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Abant’ta sonbahar ve kış bir arada yaşanıyor! Kar yağışı başladı

Kar yağışının gün boyunca devam etmesi beklendiği öğrenildi.

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