Kastamonu’da ev yangını! Bir kişi yaralandı: Baba ve engelli oğlu kayıp

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir evde yangın çıktı. Çıkan yangında 1 kişi yaralanırken, evde olduğu düşünülen baba ve engelli oğlunu arama çalışması sürüyor.

Tosya ilçesine bağlı Yukarıberçin köyünde 80 yaşındaki Sabri Gizli'ye ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ İhbar üzerine köye itfaiyeye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI Yaralı olarak kurtarılan 45 yaşındaki Şahin Gizli, ambulansla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.