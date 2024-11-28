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Kastamonu'da ev yangını! Bir kişi yaralandı: Baba ve engelli oğlu kayıp

Kastamonu'da bir evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı, evde olduğu düşünülen baba ve engelli oğlunu arama çalışması devam ediyor. Evin alt katında bulunan ahırda ise yaklaşık 50 küçükbaş hayvan yangında telef oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 09:20 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 09:47
Kastamonu’da ev yangını! Bir kişi yaralandı: Baba ve engelli oğlu kayıp

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir evde yangın çıktı. Çıkan yangında 1 kişi yaralanırken, evde olduğu düşünülen baba ve engelli oğlunu arama çalışması sürüyor.

Kastamonu’da ev yangını! Bir kişi yaralandı: Baba ve engelli oğlu kayıp

Tosya ilçesine bağlı Yukarıberçin köyünde 80 yaşındaki Sabri Gizli'ye ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kastamonu’da ev yangını! Bir kişi yaralandı: Baba ve engelli oğlu kayıp

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine köye itfaiyeye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Kastamonu’da ev yangını! Bir kişi yaralandı: Baba ve engelli oğlu kayıp

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı olarak kurtarılan 45 yaşındaki Şahin Gizli, ambulansla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu’da ev yangını! Bir kişi yaralandı: Baba ve engelli oğlu kayıp

BABA VE ENGELLİ OĞLU İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Şahin Gizli'nin, evde babası Sabri ve engelli kardeşi Salih Gizli'nin bulunduğunu söylemesi üzerine ekipler, bu kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Kastamonu’da ev yangını! Bir kişi yaralandı: Baba ve engelli oğlu kayıp

TELEF OLDULAR

Evin alt katındaki ahırda bulunan yaklaşık 50 küçükbaş hayvan da yangında telef oldu.

Kastamonu’da ev yangını! Bir kişi yaralandı: Baba ve engelli oğlu kayıp

Çıkan yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kastamonu’da ev yangını! Bir kişi yaralandı: Baba ve engelli oğlu kayıp
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