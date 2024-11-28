O yaş grubu artık kullanamayacak! Sosyal medyaya yaş sınırı mı geldi? Ne zaman ve kimlere uygulanacak?

Birçok ülkede çocukların dijital dünyada daha güvenli bir şekilde gezinmelerini sağlamak için çeşitli önlemler alınıyor. Ülkemizde de bu alandaki düzenlemeler hız kazanmış durumda. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 13 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamayı hedefliyor. Bu adım belirli yaş gruplarında dijital güvenliğin artırılması adına önemli bir gelişme olacak. İşte kısıtlamaya ve dijital filtreye ilişkin detaylar...

Ortaokul seviyesini kapsıyor Yapılacak düzenleme ile ortaokul seviyesindeki öğrencilerin sosyal medya platformlarına erişimi kısıtlanacak. BTK Başkan Yardımcısı Abdülkerim Gün'ün açıklamalarına göre bu adım dijital ortamda çocukların güvenliğini sağlamayı amaçlıyor. ABD'nin Florida eyaletinden Avustralya'ya kadar birçok ülkede çocukların sosyal medya kullanımına sınırlamalar getirildi.

Birçok ülkede sosyal medya yasağı etkin Fransa, Çin ve İngiltere gibi ülkelerde de benzer yasaklar uygulanıyor. Örneğin Çin'de 16 yaş altı çocukların sosyal medya hesabı açarken ebeveyn onayı alma zorunluluğu bulunuyor. Türkiye'nin bu konuda attığı adımlar çocukların dijital dünyada karşılaştıkları riskleri en aza indirmeyi amaçlıyor. Bu noktada 3 yaş altına sosyal medya yasağı getirilmesi fikri çocukların dijital güvenliğini artırmak için etkili bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Dijital oyun sektörüne yerli imza Bunun yanı sıra Türkiye'deki dijital oyun sektörü de önemli bir gelişim sürecinin eşiğinde yer alıyor. Yerli dijital oyunların teşvik edilmesi ve uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi için adım atılması planlanıyor. Bu sayede hem dijital oyunlar hem de sosyal medya platformları güvenli hale getirilecek.