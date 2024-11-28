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O yaş grubu artık kullanamayacak! Sosyal medyaya yaş sınırı mı geldi? Ne zaman ve kimlere uygulanacak?

Dijital dünya gün geçtikçe kontrol edilemez bir hal alırken çocukların sosyal medya kullanımı ailelerini endişelendiriyor. Bu noktada ülkeler ciddi önlemler alıyor. Geçtiğimiz günlerde Avustralya hükümeti 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımının filtrelenmesine ilişkin bir yasa tasarısı hazırlamıştı. Türkiye'de de çocukları dijital risklerden korumak adına önemli adımlar atılıyor. Peki Türkiye'de belirli bir yaş grubuna sosyal medya yasağı mı getirildi? Sosyal medya yaş sınırı uygulaması ne zaman başlayacak? İşte habere ilişkin önemli detaylar...

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Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 09:45 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 09:45
O yaş grubu artık kullanamayacak! Sosyal medyaya yaş sınırı mı geldi? Ne zaman ve kimlere uygulanacak?

Birçok ülkede çocukların dijital dünyada daha güvenli bir şekilde gezinmelerini sağlamak için çeşitli önlemler alınıyor. Ülkemizde de bu alandaki düzenlemeler hız kazanmış durumda. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 13 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamayı hedefliyor. Bu adım belirli yaş gruplarında dijital güvenliğin artırılması adına önemli bir gelişme olacak. İşte kısıtlamaya ve dijital filtreye ilişkin detaylar...

O yaş grubu artık kullanamayacak! Sosyal medyaya yaş sınırı mı geldi? Ne zaman ve kimlere uygulanacak?

Ortaokul seviyesini kapsıyor

Yapılacak düzenleme ile ortaokul seviyesindeki öğrencilerin sosyal medya platformlarına erişimi kısıtlanacak. BTK Başkan Yardımcısı Abdülkerim Gün'ün açıklamalarına göre bu adım dijital ortamda çocukların güvenliğini sağlamayı amaçlıyor. ABD'nin Florida eyaletinden Avustralya'ya kadar birçok ülkede çocukların sosyal medya kullanımına sınırlamalar getirildi.

O yaş grubu artık kullanamayacak! Sosyal medyaya yaş sınırı mı geldi? Ne zaman ve kimlere uygulanacak?

Birçok ülkede sosyal medya yasağı etkin

Fransa, Çin ve İngiltere gibi ülkelerde de benzer yasaklar uygulanıyor. Örneğin Çin'de 16 yaş altı çocukların sosyal medya hesabı açarken ebeveyn onayı alma zorunluluğu bulunuyor. Türkiye'nin bu konuda attığı adımlar çocukların dijital dünyada karşılaştıkları riskleri en aza indirmeyi amaçlıyor. Bu noktada 3 yaş altına sosyal medya yasağı getirilmesi fikri çocukların dijital güvenliğini artırmak için etkili bir çözüm olarak öne çıkıyor.

O yaş grubu artık kullanamayacak! Sosyal medyaya yaş sınırı mı geldi? Ne zaman ve kimlere uygulanacak?

Dijital oyun sektörüne yerli imza

Bunun yanı sıra Türkiye'deki dijital oyun sektörü de önemli bir gelişim sürecinin eşiğinde yer alıyor. Yerli dijital oyunların teşvik edilmesi ve uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi için adım atılması planlanıyor. Bu sayede hem dijital oyunlar hem de sosyal medya platformları güvenli hale getirilecek.

O yaş grubu artık kullanamayacak! Sosyal medyaya yaş sınırı mı geldi? Ne zaman ve kimlere uygulanacak?

Türkiye'de dijital güvenlik stratejileri açısından önemli adımlar atılıyor

Türkiye'nin dijital güvenlik stratejileri kulvarında önemli adımlar atılıyor. Aileler ve çocuklar için dijital dünyada güvenliği artırmaya yönelik çalışmalar hızla devam ederken sosyal medya ve dijital oyun kullanımıyla ilgili düzenlemeler gelecekte çocukların daha güvenli bir ortamda büyümelerine katkı sağlayacak.

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