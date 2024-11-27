HALE AKBAŞ POYRAZ'I ÖLDÜRDÜ Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah Poyraz, yanındaki tabanca ile Hale Akbaş Poyraz'a ateş etti. Hale Akbaş Poyraz kanlar içerisinde hareketsiz kalırken, Abdullah Poyraz ise tabancayı olay yerinde bırakıp, evden ayrıldı. Abdullah Poyraz, yaklaşık 2 saat sonra polis merkezine giderek 'Eşimi vurdum' diyerek, teslim oldu.

Bu sırada Akbaş'ın okuldan gelen 3 çocuğu, evin kapısını açan olmayınca sitenin bahçesinde beklemeye başladı. Çocukları gören site görevlisi de kapıyı çalıp kadına ulaşamayınca, Abdullah Poyraz'ı telefonla aradı. Çarşıda olduğunu söyleyerek telefonu kapatan Abdullah Poyraz'ın bu sırada polis merkezinde olduğu öğrenildi.