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Antalya'da "kıskançlık" cinayeti: "Eşimi vurdum" diyerek teslim oldu!

Antalya'da "kıskançlık" cinayeti işlendi. Abdullah Poyraz isimli şahıs kıskançlık nedeniyle evde tartıştığı eşi 6 çocuk annesi Hale Akbaş Poyraz'ı öldürdü. Olayın ardından polis merkezine giden Abdullah Poyraz, "Eşimi vurdum" diyerek teslim oldu.

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Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 22:35 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 22:40
Antalya’da kıskançlık cinayeti: Eşimi vurdum diyerek teslim oldu!

Antalya'da Abdullah Poyraz isimli şahıs kıskançlık nedeniyle evde tartıştığı eşi 6 çocuk annesi Hale Akbaş Poyraz'ı öldürdü.

Antalya’da kıskançlık cinayeti: Eşimi vurdum diyerek teslim oldu!

Olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde 9 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. 6 çocuk annesi Hale Akbaş Poyraz ile 3 çocuğunun babası Abdullah Poyraz arasında iddiaya göre, kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

Antalya'da kıskançlık cinayeti kanlı bitti!

Antalya’da kıskançlık cinayeti: Eşimi vurdum diyerek teslim oldu!

HALE AKBAŞ POYRAZ'I ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah Poyraz, yanındaki tabanca ile Hale Akbaş Poyraz'a ateş etti. Hale Akbaş Poyraz kanlar içerisinde hareketsiz kalırken, Abdullah Poyraz ise tabancayı olay yerinde bırakıp, evden ayrıldı. Abdullah Poyraz, yaklaşık 2 saat sonra polis merkezine giderek 'Eşimi vurdum' diyerek, teslim oldu.

Antalya’da kıskançlık cinayeti: Eşimi vurdum diyerek teslim oldu!

Bu sırada Akbaş'ın okuldan gelen 3 çocuğu, evin kapısını açan olmayınca sitenin bahçesinde beklemeye başladı. Çocukları gören site görevlisi de kapıyı çalıp kadına ulaşamayınca, Abdullah Poyraz'ı telefonla aradı. Çarşıda olduğunu söyleyerek telefonu kapatan Abdullah Poyraz'ın bu sırada polis merkezinde olduğu öğrenildi.

Antalya’da kıskançlık cinayeti: Eşimi vurdum diyerek teslim oldu!

Poyraz'ın itirafı üzerine adrese giden polis ekipleri, eve girdiklerinde Hale Akbaş Poyraz'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sırasında eve gelen Hale Akbaş Poyraz'ın kızı, "Annemi göreyim lütfen, anneme ne oldu, o şerefsiz annemi öldürdü" diyerek uzun süre gözyaşı döktü.

Antalya’da kıskançlık cinayeti: Eşimi vurdum diyerek teslim oldu!

Komşuların sakinleştirmeye çalıştığı kız fenalaşınca ambulans çağırıldı. Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin evde yaptığı incelemenin ardından Hale Poyraz Akbaş'ın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Antalya’da kıskançlık cinayeti: Eşimi vurdum diyerek teslim oldu!

Cenazenin çıkarılması sırasında Hale Akbaş Poyraz'ın komşuları "Nereye gidiyorsun" diye bağırarak uzun süre gözyaşı döktü. Hale Akbaş Poyraz'ın 3 küçük çocuğu ise polis aracıyla olay yerinden uzaklaştırıldı.

Antalya’da kıskançlık cinayeti: Eşimi vurdum diyerek teslim oldu!

EVDEN ÇIKMASINA BİLE İZİN VERMİYORDU

Abdullah Poyraz'ın uzun süredir kıskançlık krizi nedeniyle Hale Akbaş Poyraz'a zor günler yaşattığı, işten bu sebeple ayrılmasına sebep olduğu ve evden çıkmasına dahi izin vermediği öne sürüldü.

Antalya’da kıskançlık cinayeti: Eşimi vurdum diyerek teslim oldu!

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Antalya’da kıskançlık cinayeti: Eşimi vurdum diyerek teslim oldu!
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