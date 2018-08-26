Karganın zekası hayran bırakıyor

Görüntüsü ve sesiyle bizlere korkunç gelen karganın aslında hayvanlar aleminin en parlak zekalarından birine sahip olduğunu biliyor muydunuz?
26 Ağustos 2018 Pazar, 18:43:34
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BBC belgesel kanalında yayınlanan bir belgesel, kargaların zekasını ve alet kullanabilme becerisini gözler önüne serdi.
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Kargalar üzerine araştırma yapan Dr. Alex Taylor, bu hayvanların zekalarını bir bulmaca üzerinde gösterdi.
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Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences dergisinde yayımlanan araştırmanın başını çeken Dr. Alex Taylor'ın hazırladığı 8 adımlık karmaşık bulmacayı '007' isimli karga zorlanmadan kısa bir sürede çözdü.
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Dr. Taylor karganın deneyde kullanılan nesneleri daha önce gördüğünü ancak onlarla bu düzende ilk defa karşılaştığını vurguladı.
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Taylor, "Karga ve papağanların ipin ucundaki yemeği kendilerine çekerek veya bir nesne kullanarak elde ederken plan yapmadığını gördük.