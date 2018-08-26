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1960 model klasik otomobilini bir zamanlar Zeki Alasya'nın kullandığını tesadüfen öğrendi!

Çocukluk yıllarından itibaren klasik otomobillere büyük tutkuyla bağlanan Mustafa Özkan, klasik otomobilinin aslında 1972'de Zeki Alasya'nın çekilen "Tatlı Dillim" sinema filminde sürdüğünü öğrenince çok şaşırdı. Mustafa Özkan, televizyonda tesadüfen gördüğü ve bir zamanlar Zeki Alasya'nın filmde kullandığı 1960 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor

26 Ağustos 2018 Pazar, 17:00:29 Güncelleme: 17:00:43
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1960 model klasik otomobilini bir zamanlar Zeki Alasyanın kullandığını tesadüfen öğrendi!
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1960 model klasik otomobilini bir zamanlar Zeki Alasyanın kullandığını tesadüfen öğrendi!

Birbirinden farklı 8 klasik otomobilden oluşan koleksiyonun sahibi Özkan için koleksiyonundaki otomobillerinden biri, ayrı bir önem taşıyor.

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1960 model klasik otomobilini bir zamanlar Zeki Alasyanın kullandığını tesadüfen öğrendi!

İlk görüşte etkilendiği klasik otomobili satın alabilmek için sahibini özel uçakla Almanya'dan getirttiğini belirten Özkan, Çanakkale'den aldığı aracın ününü sonradan öğrendi.

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1960 model klasik otomobilini bir zamanlar Zeki Alasyanın kullandığını tesadüfen öğrendi!

Klasik otomobiline kavuştuktan yaklaşık bir yıl sonra televizyonda "Tatlı Dillim" sinema filmini izleyen Özkan, plakasından tanıdığı otomobilinin filmde yer aldığını ve Zeki Alasya tarafından kullanıldığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

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1960 model klasik otomobilini bir zamanlar Zeki Alasyanın kullandığını tesadüfen öğrendi!

Özkan, yaptığı açıklama, sahip olduğu klasik otomobillerinin hepsini sevdiğini fakat bunun yerinin farklı olduğunu söyledi.

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