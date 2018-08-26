1960 model klasik otomobilini bir zamanlar Zeki Alasyanın kullandığını tesadüfen öğrendi!

1960 model klasik otomobilini bir zamanlar Zeki Alasya'nın kullandığını tesadüfen öğrendi!
Çocukluk yıllarından itibaren klasik otomobillere büyük tutkuyla bağlanan Mustafa Özkan, klasik otomobilinin aslında 1972'de Zeki Alasya'nın çekilen "Tatlı Dillim" sinema filminde sürdüğünü öğrenince çok şaşırdı. Mustafa Özkan, televizyonda tesadüfen gördüğü ve bir zamanlar Zeki Alasya'nın filmde kullandığı 1960 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor
26 Ağustos 2018 Pazar, 17:00:29 Güncelleme: 17:00:43
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