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Yeşil çayın faydaları nelerdir? Yeşil çayın yan etkileri var mı?

Kolesterolü düşürmekten diş sağlığına pek çok farklı sorunun tedavisinde kullanılan yeşil çayın faydaları saymakla bitmiyor! İşte yeşil çay mucizesi...

26 Ağustos 2018 Pazar, 19:02:36 Güncelleme: 19:17:25
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Yeşil çayın faydaları nelerdir? Yeşil çayın yan etkileri var mı?

Yeşil çayın ilk kullanımı ile ilgili bilgiler M.Ö. 3000 yılına kadar gitmektedir.

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Yeşil çayın faydaları nelerdir? Yeşil çayın yan etkileri var mı?

Bundan 5000 yıl sonra, günümüzde ise yeşil çay neredeyse bir fenomen olarak tüm dünyada kolesterolü düşürmekten diş sağlığına pek çok farklı sorunun tedavisi amacıyla kullanılmakta. Tahmin edebileceğiniz gibi en popüler kullanımı da kilo vermeyi hızlandırmak için.

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Yeşil çayın faydaları nelerdir? Yeşil çayın yan etkileri var mı?

Son 15-20 yılda yeşil çayın faydaları üzerine yapılan araştırmalar daha çok kanseri engelleme ve kanser hücrelerinin yayılımını yavaşlatmadaki etkisi odaklı olmakla birlikte bazı bilimsel araştırmaların kolesterolü ve tansiyonu düşürdüğü, şeker hastalığından koruduğu, yağ yakılmasına yardımcı olduğu ve bunamayı yavaşlattığı yönünde sonuçları bulunmaktadır.

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Yeşil çayın faydaları nelerdir? Yeşil çayın yan etkileri var mı?

Güçlü bir antioksidandır.

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Yeşil çayın faydaları nelerdir? Yeşil çayın yan etkileri var mı?

Kansere karşı koruma sağlar.

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