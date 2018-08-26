Yeşil çayın faydaları nelerdir? Yeşil çayın yan etkileri var mı?
Kolesterolü düşürmekten diş sağlığına pek çok farklı sorunun tedavisinde kullanılan yeşil çayın faydaları saymakla bitmiyor! İşte yeşil çay mucizesi...
26 Ağustos 2018 Pazar, 19:02:36 Güncelleme: 19:17:25
Son 15-20 yılda yeşil çayın faydaları üzerine yapılan araştırmalar daha çok kanseri engelleme ve kanser hücrelerinin yayılımını yavaşlatmadaki etkisi odaklı olmakla birlikte bazı bilimsel araştırmaların kolesterolü ve tansiyonu düşürdüğü, şeker hastalığından koruduğu, yağ yakılmasına yardımcı olduğu ve bunamayı yavaşlattığı yönünde sonuçları bulunmaktadır.
DİĞER GALERİLER