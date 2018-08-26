Yeşil çayın faydaları nelerdir? Yeşil çayın yan etkileri var mı?

Bundan 5000 yıl sonra, günümüzde ise yeşil çay neredeyse bir fenomen olarak tüm dünyada kolesterolü düşürmekten diş sağlığına pek çok farklı sorunun tedavisi amacıyla kullanılmakta. Tahmin edebileceğiniz gibi en popüler kullanımı da kilo vermeyi hızlandırmak için.