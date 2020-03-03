Kan donduran Nostradamus'un 2020 kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! Özellikle Türkiye, Trump, Putin...
Ne Baba Vanga, ne Shipton Ana ne de bir başkası... Hiç kuşkusuz dünyanın en ünlü kahini Nostradamus... Kehanetlerinin yanı sıra bilim çalışmalarıyla da tanınan Nostradamus, insanlığın her yılı için pek çok kehaneti geride bıraktı. 'Yarın sabaha ölmüş olacağım.' dedikten sonra hayatını kaybeden Nostradamus'un 2020 kehanetleri ortaya çıkmaya başladı. Nostradamus, (gerçek ismi Michel de Nostradame) Fransız bir fizyolog ve bir kahindir. Farklı kaynaklara göre doğum tarihi değişmekle birlikte, 1503-1566 arasında yaşadığı bilinmekte. Nostradamus kehanetleri ve yazdığı Les Propheties isimli eseriyle tanınmakta.
Baba Vanga gibi yakından takip edilen ve tüm dünyanın söylediklerine göre önlem alınmaya çalıştığı kahinlerden biri Nostradamus. Mezar taşında dahi "Burada bütün ölümlülerden farklı olarak, yıldızların etkisiyle geleceği gören kalemiyle olayları kaydetmeye layık bulunmuş meşhur Michel Nostradamus yatıyor." yazan Nostradamus'un kehanetleri ne kadar güvenilir tartışılır ama her yıl büyük bir ilgi çektiği, yadsınamaz bir gerçek. 2019 yılı ve öncesinde de olduğu gibi, yeni yıla kısa bir süre kalan Nostradamus'un gelecek yıl kehanetleri ortaya çıkmaya başladı. Ve Nostradamus'un 2020 kehanetleri pek iç açıcı değil. Kehanetlerinde net bir şekilde Donald Trump, Vladimir Putin ve Çin'i hedef gösteren ünlü kahin Türkiye için de korkunç bir kehaneti bırakıp gitti. İşte başta Nostradamus'un 2020 kehanetleri olmak üzere, ünlü kahinin gerçekleşmiş kehanetleri.
Nostradamus, (gerçek ismi Michel de Nostradame) Fransız bir fizyolog ve bir kahindir. Farklı kaynaklara göre doğum tarihi değişmekle birlikte, 1503-1566 arasında yaşadığı bilinmekte. Nostradamus kehanetleri ve yazdığı Les Propheties isimli eseriyle tanınmakta.
Nostradamus neden güvenilir değil?
Akademisyenler kendisinin yazdığı kehanetlerin bir doğaüstü güçten kaynaklanmadığını, tamamen yanlış çeviri ve yanlış bilgi verme odaklı yorumlandığını iddia ediyor. Yine de Nostradamus kehanetleri her yıl büyük ilgi çekiyor.
Ama sizleri yine de Nostradamus'un 2020 kehanetleri ile başbaşa bırakıyoruz.
NOSTRADAMUS'UN 2020 KEHANETLERİ
-Dünyaya büyük bir gök cismi çarpacak ve büyük bir felaket gerçekleşecek.
-Nükleer felaket veya terör gezegeni harap edecek.
-Vezüv Yanardağı'nda büyük patlamalar meydana gelecek. Zemin her 5 saniyede 1 sarsılacak ve 6 bin kişi yaşamını yitirecek.
-3.Dünya Savaşı açısındna kritik bir yıl olacak. Savaş Avrupa'da baş gösterecek. Tüm dünyaya yayılacak ve tam 27 yıl sürecek.
-Amerika Birleşik Devletleri'nin batısında büyük bir deprem olacak ve bu deprem küresel çapta büyük felaketlere neden olacak.
-(ABD olduğu düşünülen) Bir ülkede düzen bozulacak ve geleceğin öngörülemediği bir aşamaya gelinecek.