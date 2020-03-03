Kan donduran Nostradamus'un 2020 kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! Özellikle Türkiye, Trump, Putin...

Nostradamus, (gerçek ismi Michel de Nostradame) Fransız bir fizyolog ve bir kahindir. Farklı kaynaklara göre doğum tarihi değişmekle birlikte, 1503-1566 arasında yaşadığı bilinmekte. Nostradamus kehanetleri ve yazdığı Les Propheties isimli eseriyle tanınmakta.

Nostradamus neden güvenilir değil?

Akademisyenler kendisinin yazdığı kehanetlerin bir doğaüstü güçten kaynaklanmadığını, tamamen yanlış çeviri ve yanlış bilgi verme odaklı yorumlandığını iddia ediyor. Yine de Nostradamus kehanetleri her yıl büyük ilgi çekiyor.