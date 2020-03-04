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Cornetto Aşıklar Çeşmesi kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! İşte asil ve yedek talihliler...

Cornetto Aşıklar Çeşmesi kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu... Cornetto Aşıklar Çeşmesi kampanyası MPİ'nin 05.02.2020 tarihli ve 24951361-255.01.02-E.1158 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 27.02.2020 tarihinde yapılan 1. ikramiye çekilişine 7.865, 2. ikramiye çekilişine 15.397, 3. ikramiye çekilişine 4.503, 4. ikramiye çekilişine 3.259, 5. ikramiye çekilişine 14.544, 6. ikramiye çekilişine 4.498, 7. ikramiye çekilişine 17.487 katılım gerçekleşmiştir. İşte Cornetto Aşıklar Çeşmesi kampanyasında ödül kazanan asil ve yedek talihliler...

04.03.2020 06:59 - Son Güncelleme: 04.03.2020 06:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





