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Dünya şaşkına döndü! Böylesi yapılmadı kimsenin aklının ucundan bile geçmedi! Dünyanın en müthiş buluşu!

Almanya'da yaşayan 70 yaşındaki bir vatandaş kapıya kurduğu 'mandallı' sistemle görenleri hayretler içinde bıraktı.Bu mandala dikkatlice bakın; az sonra adım adım değişmeye başlayacak ve sonunda bakın neye dönüşecek? İşte dünyanın en 'tuhaf' mandallı güvenlik sistemi... Bu mandala dikkatlice bakın; az sonra adım adım değişmeye başlayacak ve sonunda bakın neye dönüşecek? İşte dünyanın en 'tuhaf' mandallı güvenlik sistemi... Önce mandalın bu kısmına tutkal döküyoruz.

03.03.2020 13:53 - Son Güncelleme: 03.03.2020 13:53
Dünya şaşkına döndü! Böylesi yapılmadı kimsenin aklının ucundan bile geçmedi! Dünyanın en çılgın buluşu!
Dünya şaşkına döndü! Böylesi yapılmadı kimsenin aklının ucundan bile geçmedi! Dünyanın en çılgın buluşu!

Almanya'da yaşayan 70 yaşındaki bir vatandaş kapıya kurduğu 'mandallı' sistemle görenleri hayretler içinde bıraktı.Bu mandala dikkatlice bakın; az sonra adım adım değişmeye başlayacak ve sonunda bakın neye dönüşecek? İşte dünyanın en 'tuhaf' mandallı güvenlik sistemi... Bu mandala dikkatlice bakın; az sonra adım adım değişmeye başlayacak ve sonunda bakın neye dönüşecek? İşte dünyanın en 'tuhaf' mandallı güvenlik sistemi... Önce mandalın bu kısmına tutkal döküyoruz.

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Dünya şaşkına döndü! Böylesi yapılmadı kimsenin aklının ucundan bile geçmedi! Dünyanın en çılgın buluşu!
Dünya şaşkına döndü! Böylesi yapılmadı kimsenin aklının ucundan bile geçmedi! Dünyanın en çılgın buluşu!

Önce mandalın bu kısmına tutkal döküyoruz.

Dünya şaşkına döndü! Böylesi yapılmadı kimsenin aklının ucundan bile geçmedi! Dünyanın en çılgın buluşu!
Dünya şaşkına döndü! Böylesi yapılmadı kimsenin aklının ucundan bile geçmedi! Dünyanın en çılgın buluşu!

Daha sonra elimizdeki AA pili üzerine yapıştırıyoruz.

Dünya şaşkına döndü! Böylesi yapılmadı kimsenin aklının ucundan bile geçmedi! Dünyanın en çılgın buluşu!
Dünya şaşkına döndü! Böylesi yapılmadı kimsenin aklının ucundan bile geçmedi! Dünyanın en çılgın buluşu!

Bu şekilde...

Dünya şaşkına döndü! Böylesi yapılmadı kimsenin aklının ucundan bile geçmedi! Dünyanın en çılgın buluşu!
Dünya şaşkına döndü! Böylesi yapılmadı kimsenin aklının ucundan bile geçmedi! Dünyanın en çılgın buluşu!

Ancak işlem bununla bitmiyor, bize bir pil daha lazım!

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