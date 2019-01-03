Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu ulaşıma açıldı
Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu, ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Trafik ekipleri, ağır tonajlı tırların Kayseri istikametine geçişine izin vermezken, zincir ve kar lastikli araçların kontrollü olarak geçişi sağlanıyor.
Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından, yeniden ulaşıma açıldı.
Kentin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle, Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunun Tekir Mahallesi Tüneller bölgesi rampasında ağır tonajlı tırlar ilerleyemedi.
UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Bazı tır dorselerinin kayıp yoldan çıkması nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunun Kayseri'ye gidiş istikameti tamamen ulaşıma kapandı.
Kahramanmaraş'a geliş istikametinde ise trafik kontrollü olarak sağlanıyor.
Ekipler, bölgede kapanan yolları açmak için yoğun çaba gösteriyor.
Denetimlerini sürdüren trafik ekipleri ise Tekir Mahallesi girişinde, zincir ve çekme halatı bulunmayan araçların geçişlerine izin vermiyor.