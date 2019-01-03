Hakkari'de kar kalınlığı 4 metreyi geçti

Hakkari'de yoğun kar yağışı hayatı felç etti. Kar kalınlığının bazı bölgelerde 4 metreyi aştığı gözlenirken, köy yolları ulaşıma kapandı. Evlerin çatılarında da uzun sarkıtlar oluştu.

3 Ocak 2019 Perşembe, 08:58:01 Güncelleme: 09:01:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





