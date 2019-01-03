Hakkari'de kar kalınlığı 4 metreyi geçti

Hakkari'de yoğun kar yağışı hayatı felç etti. Kar kalınlığının bazı bölgelerde 4 metreyi aştığı gözlenirken, köy yolları ulaşıma kapandı. Evlerin çatılarında da uzun sarkıtlar oluştu.

3 Ocak 2019 Perşembe, 08:58:01 Güncelleme: 09:01:55
Hakkari'de kar kalınlığı 4 metreyi geçti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu yüksek rakımlı köy ve yaylalarda yollar, karla mücadele ekiplerinin özverili çalışmasıyla ulaşıma açılıyor.

Hakkari'de kar kalınlığı 4 metreyi geçti

İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliğine bağlı ekipler, kentteki yoğun kar yağışının ardından karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari'de kar kalınlığı 4 metreyi geçti

Ekipler, olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Kadıköy'ün yüksek rakımlı yaylarına çıkan yollarda yer yer 3 metreyi bulan karları temizleyerek bölgedeki yolları ulaşıma açtı.

Hakkari'de kar kalınlığı 4 metreyi geçti

Zorlu doğa şartlarına rağmen fedakarca çalışan ekipler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gece gündüz görev yapıyor.

Hakkari'de kar kalınlığı 4 metreyi geçti

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