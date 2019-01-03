Hakkari'de kar kalınlığı 4 metreyi geçti
Hakkari'de yoğun kar yağışı hayatı felç etti. Kar kalınlığının bazı bölgelerde 4 metreyi aştığı gözlenirken, köy yolları ulaşıma kapandı. Evlerin çatılarında da uzun sarkıtlar oluştu.
3 Ocak 2019 Perşembe, 08:58:01
Güncelleme: 09:01:55
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu yüksek rakımlı köy ve yaylalarda yollar, karla mücadele ekiplerinin özverili çalışmasıyla ulaşıma açılıyor.
İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliğine bağlı ekipler, kentteki yoğun kar yağışının ardından karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Kadıköy'ün yüksek rakımlı yaylarına çıkan yollarda yer yer 3 metreyi bulan karları temizleyerek bölgedeki yolları ulaşıma açtı.
Zorlu doğa şartlarına rağmen fedakarca çalışan ekipler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gece gündüz görev yapıyor.
İŞTE HAKKARİ'DEN KAR MANZARALARI