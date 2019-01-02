Bu besinler kilo vermeye yardımcı oluyor! İşte kilo verdiren besinler
Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilan Eker, tokluğu sağlayarak kilo vermeye yardımcı olan 10 besini sıraladı. İşte kilo vermeye yardımcı olan o besinler...
2 Ocak 2019 Çarşamba, 18:40:53 Güncelleme: 19:01:43
Bir besinde bulunan posa ve protein miktarı, besinin hacmi ve içerdiği su miktarı doygunluk hissinde en belirleyici etmenlerden. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilan Eker, tokluğu sağlayarak kilo vermeye yardımcı olan 10 besini sıraladı.
YUMURTA
Yumurta, dolgunluk hissi üzerinde güçlü bir etkiye sahip, besleyici, yüksek protein içeren mucizevi bir besin.
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