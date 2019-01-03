Yoğun kar yağışı nedeniyle Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu ulaşıma kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu. Kahramanmaraş'a geliş istikametinde ise trafik kontrollü olarak sağlanıyor.
Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu ulaşıma kapandı02 Ocak 2019, Çarşamba
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