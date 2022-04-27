KADİR GECESİ GİFLİ FACEBOOK WHATSAP MESAJLARI! Kadir Gecesi kısa ve öz, anlamlı, duygulu güzel sözler! Kandil mesajı...
KADİR GECESİ MESAJLARI 2022 RESİMLİ YENİ! Kadir gecesi islam dininin en faziletli gecelerinden biridir. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesinde tesbihler ve zikirler çekilecek. İbadetler yerine getirilecek. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği mübarek Kadir gecesi 11 ayın Sultanı Ramazan ayının içerisinde bulunuyor. Bu mübarek gecede vatandaşlar sevdiklerine mesajlar ve sözler göndermek istiyor. İşte Whatsap, Facebook için 27 Nisan Kadir Gecesi kısa ve öz, anlamlı, duygulu ne güzel sözler! Eşe, dosta, arkadaşa, patronuna hareketli GİFLİ Kadir Gecesi mesajları...
Kadir gecesinde Facebook, Whatsapp gibi platformlarda mesajlar, sözler paylaşmak isteyenler en güzel, kısa, öz, anlımlı, duygulu, hareketli, GİFli ve resimli yeni Kadir Gecesi mesajlarını-sözlerini araştırıyor. Arkadaşa, eşe, dosta ve iş içerisinde resmi hallerde ve vatandaşlara Kadir Gecesi mesajları göndermek isteyenler de bulunuyor. Ramazan Ayı'nın sonuna yaklaşırken 27 Nisan'da Kadir gecesi eda edilecek. Sonrasında da Ramazan Bayramı başlayacak. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olan Kadir gecesi amacıyla en yeni, özel mesajlar burda!
KISA VE ÖZ, ANLAMLI, DUYGULU EN GÜZEL KADİR GECESİ MESAJLARI VE SÖZLERİ
Kadir Gecesi eller semaya, gönüller duaya, gözler nurlara dönsün... Kadir Gecemiz mübarek olsun.
En hayırlı gecelerden birinde, benim için de dua etmeyi unutma kardeşim... Dualarda buluşalım. Kadir Gecemiz mübarek olsun.
Kadir Gecesi güneş asılı kalır gökte, nurla dolar her köşe... Kadir Gecesi ışığınız bol olsun, dualarınız kabul olsun. Kadir Geceniz mübarek olsun.
Kadir Gecesi af gecesidir, barış gecesidir, dua gecesidir. Her gece aynı ferahlık gönlünüzde olsun, Kadir Geceniz kutlu olsun...
İste, verir... Af dile, eder... Tövbe et, affeder... Allah içinizden geçen her dileği hayırlısı ile kabul etsin. Gönlünüzdeki tüm güzellikler bu geceye semaya ersin. Hayırlı geceler, Kadir Geceniz mübarek olsun.
Kadir Gecesi dualarınız ve tövbeleriniz kabul; günahlarınız affolsun. Kadir Gecemiz mübarek olsun.
Kadir Gecesi üzerinize rahmet, sofralarınıza bereket, evinize huzur yağsın... Dualarımız gökyüzünde buluşsun... Gecemiz mübarek olsun.
Kadir Gecesi huzuru, mutluluğu içinizde bulacağınız, tövbelerinizin kabul olacağı günlerin başlangıcı olsun. Hayırlı geceler...
Mübarek Kadir gecesinin İslam aleminin yeniden dirilişine vesile olarak dualarınızın kabul olması dileğiyle, Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Kandilimiz mübarek olsun.
Kuran-ı Kerim'de Kadir Gecesi için Leyletül kadri hayrun min elfi şehrin yani Kadir Gecesi bin aydan hayırlı bir gecedir diye buyuruluyor Bu nedenle bu geceyi ihya edelim Kadir geceniz hayırlı olsun.
Kadir Gecesi bütün bir insanlığın hidayetine, ümmetin vahdetine, bizlerin kardeşliğine vesile olsun inşallah. Kadir Geceniz mübarek olsun.
Gül-i Muhammed-i olanlara selam olsun, selam diyarından geçenlere bahar olsun, gönlü hazan olanların gönlü gülistan olsun, mübarek kandiliniz kutlu olsun.