RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Yaşam KADİR GECESİ HATİM DUASI DİYANET | Kadir Gecesi Hatim duası nasıl yapılır? Kur’an-ı Kerim Hatim duası ARAPÇA OKUNUŞU - TÜRKÇE MEALİ!

KADİR GECESİ HATİM DUASI DİYANET | Kadir Gecesi Hatim duası nasıl yapılır? Kur’an-ı Kerim Hatim duası ARAPÇA OKUNUŞU - TÜRKÇE MEALİ!

Ramazan Ayı içerisinde bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan Kadir Gecesi'nde hatim duası okumak isteyenler internet arama motorlarına yönelmeye başlandı. Kadir Gecesi 2023 yılında 17 Nisan Perşembe günü idrak edilecek. Hatim duası Diyanet tarafından resmi belirtilen duadır. Peki Kadir Gecesi Hatim duası nasıl yapılır? İşte KADİR GECESİ HATİM DUASI DİYANET! Kur'an-ı Kerim Hatim duası ARAPÇA OKUNUŞU - TÜRKÇE MEALİ!

16.04.2023 17:39 - Son Güncelleme: 16.04.2023 17:39
KADİR GECESİ HATİM DUASI DİYANET | Kadir Gecesi Hatim duası nasıl yapılır? Kur’an-ı Kerim Hatim duası ARAPÇA OKUNUŞU - TÜRKÇE MEALİ!

Hatim duası, Kadir Gecesi'nin idrak edilecek olmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesinde ibadetlerini yerine getirmek isteyen müslümanlar internet arama motorlarında duaları, namazları sorguluyor. Bu noktada ' Kadir Gecesi Hatim duası nasıl yapılır? ' sorusu da gündeme geldi. İşte Diyanet Kur'an-ı Kerim Hatim duası Araçpa okunuşu, Türkçe meali...

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KADİR GECESİ HATİM DUASI DİYANET | Kadir Gecesi Hatim duası nasıl yapılır? Kur’an-ı Kerim Hatim duası ARAPÇA OKUNUŞU - TÜRKÇE MEALİ!

HATİM DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

"El-hamdü lillâhi Rabbil-'âlemîn.

Vel-'âkibetü lil-müttekîn. Velâ 'udvâne illâ 'alezzalimîn.

Ves-salâtü ves-selâmü 'alâ Rasûlinâ Muhammedin ve 'âlihî ve sahbihî ecme'în.

Rabbenâ takabbel minnâ inneke ente's-semî'ul-'alîm.

KADİR GECESİ HATİM DUASI DİYANET | Kadir Gecesi Hatim duası nasıl yapılır? Kur’an-ı Kerim Hatim duası ARAPÇA OKUNUŞU - TÜRKÇE MEALİ!

Ve tüb 'aleynâ yâ Mevlânâ inneke ente't-tevvâbür-Rahîm.

Vehdinâ ve veffiknâ ilel-hakkı ve ilâ tarîkın müstekîm. Bi beraketil-Kur'ânil-'azîm.

Ve bi hürmeti men erseltehû rameten lil-'âlemîn.

Va'fü 'annâ yâ Kerîm. Va'fü 'annâ yâ Rahîm.

Vağfir lenâ zünûbenâ bi fadlike ve keramike yâ ekramel-ekramîn.

KADİR GECESİ HATİM DUASI DİYANET | Kadir Gecesi Hatim duası nasıl yapılır? Kur’an-ı Kerim Hatim duası ARAPÇA OKUNUŞU - TÜRKÇE MEALİ!

Allâhümme zeyyinnâ bi zînetil-Kur'ân.

Ve ekrimnâ bi kerâmetil-Kur'ân.

Ve şerrifnâ bi şerâfetil-Kur'ân.

Ve elbisnâ bi hil'atil-Kur'ân.

Ve edhilnel-cennete bi şefâatil-Kur'ân.

KADİR GECESİ HATİM DUASI DİYANET | Kadir Gecesi Hatim duası nasıl yapılır? Kur’an-ı Kerim Hatim duası ARAPÇA OKUNUŞU - TÜRKÇE MEALİ!

Ve 'âfinâ min külli belâid-dünyâ ve 'azâbil-âhirati bi hurmetil-Kur'ân.

Verham cemî'a ümmet-i Muhammedin yâ Rahîmü yâ Rahmân.

Allâhümec'alil-Kur'âne lenâ fid-dünyâ karînâ.

Ve fil-kabri mûnisâ.

Ve fil-kıyâmeti şefî'ân ve 'ales-sırâti nûrâ.

Ve ilel-cenneti rafîkâ.

Ve minennâri sitran ve hicâbâ.

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