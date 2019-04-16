İstanbul'un ormanlarını "gladyatör" koruyacak

Yine Adalar gibi halkın uğrak mekanlarından olan alanlarda zararlı böceklerin alerjik reaksiyona da neden olduğunu ifade eden Çelen, "Çam kese böceklerinde alerjik tüycükler var. Her böcekte yaklaşık 600 bin adet tüycük bulunuyor. Böcek, tehlike hissettiğinde havaya bu tüycükleri salarak insanlarda kaşıntı gibi alerjik reaksiyonlara neden oluyor." dedi.