İstanbul'un ormanlarını "gladyatör" koruyacak
Adalar Orman İşletme Şefliği'ndeki laboratuvarda üretilen yaklaşık 10 bin "gladyatör böcek", çam ormanlarının en büyük düşmanı olan çam kese böceğiyle savaşması ve ekolojik dengenin korunması için ormanlık alana bırakılıyor.
16.04.2019 11:58
- Son Güncelleme: 16.04.2019 12:01
Yine Adalar gibi halkın uğrak mekanlarından olan alanlarda zararlı böceklerin alerjik reaksiyona da neden olduğunu ifade eden Çelen, "Çam kese böceklerinde alerjik tüycükler var. Her böcekte yaklaşık 600 bin adet tüycük bulunuyor. Böcek, tehlike hissettiğinde havaya bu tüycükleri salarak insanlarda kaşıntı gibi alerjik reaksiyonlara neden oluyor." dedi.
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