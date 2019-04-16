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İstanbul'un ormanlarını "gladyatör" koruyacak

Adalar Orman İşletme Şefliği'ndeki laboratuvarda üretilen yaklaşık 10 bin "gladyatör böcek", çam ormanlarının en büyük düşmanı olan çam kese böceğiyle savaşması ve ekolojik dengenin korunması için ormanlık alana bırakılıyor.

16.04.2019 11:58 - Son Güncelleme: 16.04.2019 12:01
İstanbul'un ormanlarını gladyatör koruyacak

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Adalar Orman İşletme Şefliği'nde üretilen yaklaşık 10 bin "gladyatör böcek", çam ormanlarının en büyük düşmanı olan çam kese böceğiyle savaşması ve ekolojik dengenin korunması için Büyükada'daki ormanlık alana bırakılmaya başlandı.

İstanbul'un ormanlarını gladyatör koruyacak

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü Ahmet Yasin Çelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çam kese böceğinin çam ormanlarında ibreleri yiyerek zarar verdiği ağaçların büyümesini engellediğini, ağaçları kurutmadığını ancak görüntü kirliği oluşturduğunu söyledi.

İstanbul'un ormanlarını gladyatör koruyacak

Yine Adalar gibi halkın uğrak mekanlarından olan alanlarda zararlı böceklerin alerjik reaksiyona da neden olduğunu ifade eden Çelen, "Çam kese böceklerinde alerjik tüycükler var. Her böcekte yaklaşık 600 bin adet tüycük bulunuyor. Böcek, tehlike hissettiğinde havaya bu tüycükleri salarak insanlarda kaşıntı gibi alerjik reaksiyonlara neden oluyor." dedi.

İstanbul'un ormanlarını gladyatör koruyacak

Çelen, çam kese böceğini yiyerek beslenen "gladyatör böcek" adı verilen calosoma sycophantaların doğada az bulunduğuna dikkati çekerek, popülasyonunun artırılması için bu türün desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

İstanbul'un ormanlarını gladyatör koruyacak

Çam kese böceğinin popülasyonunun denge altında tutulması, zarar eşiğinin aşağıya çekilmesi için biyolojik mücadele yapıldığını vurgulayan Çelen, Antalya'da doğal ortamından toplanan anaç calosoma sycophantaların Büyükada'da bulunan laboratuvara getirilerek çoğaltıldığını anlattı.

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