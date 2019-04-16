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İstanbul'un ormanlarını "gladyatör" koruyacak

16.04.2019 16:58

Adalar Orman İşletme Şefliği'ndeki laboratuvarda üretilen yaklaşık 10 bin "gladyatör böcek", çam ormanlarının en büyük düşmanı olan çam kese böceğiyle savaşması ve ekolojik dengenin korunması için ormanlık alana bırakılıyor.


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