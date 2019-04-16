İstanbul'un ormanlarını "gladyatör" koruyacak

Adalar Orman İşletme Şefliği'ndeki laboratuvarda üretilen yaklaşık 10 bin "gladyatör böcek", çam ormanlarının en büyük düşmanı olan çam kese böceğiyle savaşması ve ekolojik dengenin korunması için ormanlık alana bırakılıyor.
İstanbul'un ormanlarını "gladyatör" koruyacak16.04.2019 16:58
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