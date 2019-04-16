Geçmişten günümüze gelen lezzet: Pastırmalı yumurta tarifi
Pastırmalı yumurta sıkça pişirilen yemeklerden biridir. Vitamin ve mineraller açısından zengin olan yumurta hem de omega-3 kaynağıdır. Pastırmanın içerdiği faydalı besinlerle ve lezzetiyle bir araya gelerek keyifle tüketilmektedir.
Eskilerde çok yapılan pastırmalı yumurta, günümüzde de en sevilen lezzetler arasındadır. Hem Saray hem de İstanbul mutfağında çok tüketilen pastırma, yumurta ile bir araya geldiğinde lezzetini daha da arttırmaktadır. Pastırmalı yumurta tarifi kolay olmakla birlikte ister kahvaltı ister öğlen isterse de akşam yemeği olsun keyifle tüketilen bir öğündür.
PASTIRMALI YUMURTANIN TARİHTEKİ YERİ
Orta Asya'da Oğuz ve Hunlardan günümüze gelen pastırma, yemek kültürümüzün incilerindendir. Pastırma dünyaya Türklerden yayılmıştır. Keza göçebe atalarımız uzun yola ve savaşlara giderken yanlarına tuzlanmış et alıp bunları tüketirlermiş. Rivayete göre bu etler atın eğerlerine asılır, atın üstündekiler bacaklarıyla ete basa basa giderlermiş. Böylece bu etlere bastırma denmiş, zaman içerisinde de adı pastırma olmuştur.
Pastırma etine ufak kesikler atılır, buralara ve etin üstüne bolca tuz sıvanır, ağır taşlar konup etin önce bir yüzü sonra düğer yüzü tuzlanır. Etin bütün kanlı suyu akıtılıp güzelce suda yıkanır, böylece fazla tuzu gider, akabinde belli süre asılarak güneşte kurutulur. Üzerlerine ağırlıklar konup et yassı şekle getirilir.
Buy otunun tohumlarının un haline getirilmesinden çemen elde edilir, buna sarımsak, kırmızı biber, tuz, kimyon vb. baharatlar ve su eklenerek koyu boza kıvamına gelince yassıtılmış etlerin her tarafına bulanıp etler asılır. Bu işlem pastırmaya lezzet katmasının yanı sıra kurumamasını, içine mikrop girmemesini, ekşimemesini, küflenmemesini, renginin de hoş bir şekilde kalmasını sağlar.