Geçmişten günümüze gelen lezzet: Pastırmalı yumurta tarifi

Eskilerde çok yapılan pastırmalı yumurta, günümüzde de en sevilen lezzetler arasındadır. Hem Saray hem de İstanbul mutfağında çok tüketilen pastırma, yumurta ile bir araya geldiğinde lezzetini daha da arttırmaktadır. Pastırmalı yumurta tarifi kolay olmakla birlikte ister kahvaltı ister öğlen isterse de akşam yemeği olsun keyifle tüketilen bir öğündür.