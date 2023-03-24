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İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Bahçelievler'de birlikte yaşadığı kadını taşla öldürüp buzdolabına koydu!

İstanbul Bahçelievler'de kan donduran bir olay yaşandı. 61 yaşındaki Rıza Beler, birlikte yaşadığı 40 yaşındaki Özbekistan uyruklu Umıda Tulyaganova'yı taşla öldürüp parçalara ayırdıktan sonra buzdolabına koydu.

DHA
24.03.2023 11:47 - Son Güncelleme: 24.03.2023 12:30
İstanbul’un göbeğinde kan donduran olay! Bahçelievler’de birlikte yaşadığı kadını taşla öldürüp buzdolabına koydu!

Olay, dün sabah saat 05.30'da Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın 3. katında bulunan bir dairede meydana geldi. Rıza Beler uzun süredir birlikte yaşadığı Umıda Tulyaganova'ya 17 bin liralık kredi çektiğini söyledi. İkili arasından kredi borcu ve önceki borçlar yüzünden tartışma çıktı. Rıza Beler tartışmanın ardından Tulyaganova'yı taşla öldürüp vücudunu parçalara ayırdı.

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İstanbul’un göbeğinde kan donduran olay! Bahçelievler’de birlikte yaşadığı kadını taşla öldürüp buzdolabına koydu!

Beler, Umida'nın kestiği parçalarını ise çöp poşetlerine doldurarak buzdolabına koydu.

İstanbul’un göbeğinde kan donduran olay! Bahçelievler’de birlikte yaşadığı kadını taşla öldürüp buzdolabına koydu!

Çiftin evinden gelen tartışma seslerini duyan komşuları polise bilgi verdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, öldürülen kadının cesedini buzdolabına bulurken şüpheli Rıza Beler'i ise gözaltına aldı.

İstanbul’un göbeğinde kan donduran olay! Bahçelievler’de birlikte yaşadığı kadını taşla öldürüp buzdolabına koydu!

YAKALANMAMAK İÇİN CESEDİ PARÇALARA AYIRIP ARALIKLARLA ÇÖPE ATMAYI PLANLADIĞI ORTAYA ÇIKTI
Olayla ilgili başlatılan çalışmalar kapsamında yeni bilgiler ortaya çıktı. Buna göre şüpheli Rıza Beler ile Tulyaganova arasında uzun zamandır anlaşmazlıklar olduğu, Beler'in bu sebepten kadını öldürmeyi planladığı tespit edildi.

İstanbul’un göbeğinde kan donduran olay! Bahçelievler’de birlikte yaşadığı kadını taşla öldürüp buzdolabına koydu!

Tulyaganova'yı taşla öldürmeyi planlayan Beler'in bunun için evine taş koyduğu ortaya çıktı. Beler'in kadının cesedini parçalamasının sebebinin de yakalanmamak için poşetlere koyduğu parçaları aralıklarla dışarı atmak olduğu anlaşıldı. Şüphelinin emniyette suçunu kabul ettiği öğrenildi.

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