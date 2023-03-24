İtalyan arşivinden çıktı: İşte Trablusgarblı Ramazan davulcusunun 1931 yılında söylediği maniler

Ses kaydından anlaşıldığına göre aslen Trablusgarblı bir berberi (Berberiler, bugünkü Mısır, Libya, Tunus, Cezayir ve Fas'ı içine alan Kuzey Afrika'nın bilinen en eski yerli halkıdır. Bazı mağara resimlerinin bulunmuş olması, Berberiler'in bu paleolitik toplulukların soyundan gelmiş olabileceği tezini güçlendirmektedir.) davulcu, elinde davulu ile Ramazan manileri söylemektedir.