İtalyan arşivinden çıktı: İşte Trablusgarblı Ramazan davulcusunun 1931 yılında söylediği maniler
Trablusgarblı Ramazan davulcusunun 1931 yılında söylediği maniler, internet ortamında dalga dalga yayıldı. Sosyal medyadaki paylaşımlar oldukça ilgi gördü. Önce Hâlid Seb'î adlı bir Libyalı'nın sosyal medya hesabından 2018 Ramazan'ında paylaşımıyla kitlelerin haberi olmuş bu manilerden. 90 yıldır var olan bu kayıt 2010'larda İtalya'da dijitalleştirilmiş. Avrupa'nın en büyük belge bilgi merkezi "europeana.eu"da da 2015 yılında yayınlanmış. İşte İtalyan bir askerin Trablusgarblı bir davulcuyu dinleyerek kaydettiği maniler...
Kuruluşun koleksiyonları içindeki 1.346.072 görsel-işitsel belgeden 600'ü aşkını Arapça. Anlaşıldığına göre de işgal ettikten sonra İtalya, Libya'da oryantalist araştırmalar kapsamında folklorik çalışmalar yapmış. Berberice şarkılar, mektep çocuklarının toplu okuduğu Fatiha suresi plakları yanında bir de Türkçe Ramazan manileri var.
Bir İtalyan askerin Trablusgarblı bir davulcuyu dinleyerek kaydettiği manilere ait özgün plak başlığı "Riti arabi tripolini/Dauolgi/ Nelle notti di Ramadan/(الطولجی)" biçimindedir. Başlık "Trablus Arap ayinleri/Davulcu/Ramazan geceleri/" anlamına gelmekte. İlgili arşivin katalog bilgilerine göre de bu kayıt 1930'lu yıllarda yapılmış.
Ses kaydından anlaşıldığına göre aslen Trablusgarblı bir berberi (Berberiler, bugünkü Mısır, Libya, Tunus, Cezayir ve Fas'ı içine alan Kuzey Afrika'nın bilinen en eski yerli halkıdır. Bazı mağara resimlerinin bulunmuş olması, Berberiler'in bu paleolitik toplulukların soyundan gelmiş olabileceği tezini güçlendirmektedir.) davulcu, elinde davulu ile Ramazan manileri söylemektedir.
LİBYA'DA 350 YILLIK TÜRK HAKİMİYETİ
Günümüzden bakınca bir Libyalının Türkçe ramazan manileri söylemesi çok şaşırtıcı olabilir. Ancak unutulmamalıdır ki, Libya'da 350 yıllık bir Türk hakimiyeti olmuştur. Özellikle 1710-1835 Karamanlı hanedanı ve sonraki merkezi Osmanlı yönetiminde Türk kültürü Libya üzerinde kalıcı etki bıraktı.